Порошенко за месяц обогатил еще почти 228 млн гривен — откуда он получил деньги

Народный депутат Петр Порошенко. Фото: УНИАН

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко обновил данные в Государственном реестре деклараций. Там отмечено, какой доход получил политик в мае 2024 года.

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции.

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На сколько обогатился Порошенко в мае

Согласно представленным в НАПК декларациям об изменении имущественного положения, в мае 2024 года Петр Порошенко обогатился на 227 миллионов 898 тысяч гривен. Народный депутат отметил в своих декларациях, что эти средства получены как проценты, дивиденды и возврат стоимости приобретения ценных бумаг.

На сколько разбогател Порошенко во время войны

Порошенко за время полномасштабной войны превратился в одного из самых богатых олигархов Украины. В 2022-2023 годах его доходы выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

За 2023 год Порошенко задекларировал почти 1,5 миллиарда доходов, в 2022-м — 1,44 миллиарда. Вся сумма указанных доходов — это почти в 20 раз больше, чем заработки политика за 2021 год. В довоенный год нардеп задекларировал всего 162 миллиона гривен.

Только за один месяц 2024 года экспрезидент Украины обогатился больше, чем за весь 2021 год. За февраль он получил более 250 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко публично заявил, что его фонд предоставит деньги на восстановление музея Романа Шухевича во Львове, который в ночь на 1 января 2024 года уничтожил российский дрон. Однако музей до сих пор не получал денег на восстановление.

Мы также писали, сколько недвижимости у Порошенко и других нардепов Украины. После обнародования деклараций в январе 2024 года стало известно, что депутаты Украины владеют значительным количеством объектов недвижимости, а именно квартирами, жилыми домами и домовладениями. Выяснилось, что некоторые народные избранники имеют десятки квартир, а некоторые даже задекларировали жилье за границей.