Порошенко за місяць збагатів ще на майже 228 млн гривень — звідки він отримав гроші

Народний депутат Петро Порошенко. Фото: УНІАН

П'ятий президент України, а нині народний депутат Петро Порошенко оновив дані у Державному реєстрі декларацій. Там зазначено, який дохід отримав політик у травні 2024 року.

Відповідна інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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На скільки збагатився Порошенко у травні

Згідно з поданими до НАЗК деклараціями про зміну майнового стану у травні 2024 року Петро Порошенко збагатився на 227 мільйонів 898 тисяч гривень. Народний депутат зазначив у своїх деклараціях, що ці кошти отримані як відсотки, дивіденди та повернення вартості від придбання цінних паперів.

На скільки розбагатів Порошенко під час війни

Порошенко за час повномасштабної війни перетворився на одного з найбагатших олігархів України. У 2022-2023 роках його доходи зросли в 20 разів порівняно з 2021 роком.

За 2023 рік Порошенко задекларував майже 1,5 мільярда доходів, у 2022-му — 1,44 мільярда. Уся сума зазначених доходів — це майже у 20 разів більше, ніж заробітки політика за 2021-й. У довоєнний рік нардеп задекларував лише 162 мільйони гривень.

Лише за один місяць 2024 року експрезидент України збагатився більше, ніж за весь 2021 рік. За лютий він отримав понад 250 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко публічно заявив, що його фонд надасть гроші на відновлення музею Романа Шухевича у Львові, який в ніч проти 1 січня 2024 року знищив російський дрон. Однак музей досі не отримував грошей на відбудову.

Ми також писали, скільки нерухомості у Порошенка та інших нардепів України. Після оприлюднення декларацій у січні 2024 року стало відомо, що депутати України володіють значною кількістю об'єктів нерухомості, а саме квартирами, житловими будинками та домоволодіннями. З'ясувалося, що деякі народні обранці мають десятки квартир, а дехто навіть задекларував житло за кордоном.