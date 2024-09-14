Начало официальных торгов на бирже токена Hamster Kombat состоится в сентябре — детали

Телефон в руках. Фото: Shutterstock

Популярная в Telegram игра-тапалка Hamster Kombat (HMSTR) планирует провести листинг своего токена уже в этом месяце. С момента запуска в марте 2024 года игра приобрела огромную популярность. По состоянию на июль количество пользователей достигло 239 млн.

О том, когда пройдет листинг HMSTR и на каких биржах, рассказали на портале ITC.

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Дата листинга Hamster Kombat

Отмечается, что начало официальной торговли на биржах состоится 26 сентября 2024 года.

Список бирж, проведущих листинг Hamster Kombat:

Binance — 15:00 (по Киеву);

Bybit;

Gate.io;

KuCoin;

Bitfinex;

Bitget;

Bitrue.

На бирже Gate, где продолжается торговля токенами перед официальным запуском, произошло изменение данных об общем количестве токенов: цифра была изменена с 10 миллиардов на 100 миллиардов без проведения конвертации или корректировки. Обычно такие изменения в информации об общем количестве токенов сопровождаются коррекцией цены на основе новых данных.

В результате многие инвесторы, которые покупали токены HMSTR к официальному листингу, могут понести убытки. Похожая ситуация уже возникала с токеном DOGS.

Что известно о ценах

Между тем на премаркет-бирже OKX токен HMSTR претерпел значительное падение цены — на 90% после объявления новых данных о количестве токенов (токеномика). Согласно новым данным, общее количество токенов HMSTR составляет 100 миллиардов. Падение цены произошло из-за того, что количество токенов (саплай) значительно превышает количество игроков, которое составляет 250 миллионов.

По состоянию на 13 сентября токен HMSTR торгуется на обеих премаркет-биржах по цене примерно 0.0100-0.0110 долларов по сравнению с максимальным уровнем в 0.04 доллара. Таким образом, токен упал в цене на 75%.

Что еще нужно знать

Напомним, владельцем популярной во многих странах игры о виртуальном хомяке оказался бизнесмен из России Эдуард Гуринович. Это стало известно после того, как предприниматель подал заявку на получение патента на словосочетание Hamster Kombat.

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