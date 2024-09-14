Початок офіційних торгів на біржі токена Hamster Kombat відбудеться в вересні — деталі

Телефон в руках. Фото: Shutterstock

Популярна в Telegram гра-тапалка Hamster Kombat (HMSTR) планує провести лістинг свого токена вже цього місяця. Від моменту запуску у березні 2024 року гра набрала величезну популярність. Станом на липень кількість користувачів досягла 239 млн.

Про те, коли пройде лістинг HMSTR та на яких біржах, розповіли на порталі ITC.

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Дата лістингу Hamster Kombat

Зазначено, що початок офіційної торгівлі на біржах пройде 26 вересня 2024 року.

Список бірж, що проведуть лістинг Hamster Kombat:

Binance — 15:00 (за Києвом);

Bybit;

Gate.io;

KuCoin;

Bitfinex;

Bitget;

Bitrue.

На біржі Gate, де наразі триває торгівля токенами перед офіційним запуском, сталася зміна в даних про загальну кількість токенів: цифра була змінена з 10 мільярдів на 100 мільярдів без проведення конвертації чи коригування. Зазвичай, такі зміни в інформації про загальну кількість токенів супроводжуються корекцією ціни на основі нових даних.

Внаслідок цього багато інвесторів, які купували токени HMSTR до офіційного лістингу, можуть зазнати збитків. Схожа ситуація вже виникала з токеном DOGS.

Що відомо про ціни

Тим часом на премаркет-біржі OKX токен HMSTR зазнав значного падіння ціни — на 90% після оголошення нових даних про кількість токенів (токеноміку). Згідно з новими даними, загальна кількість токенів HMSTR складає 100 мільярдів. Падіння ціни сталося через те, що кількість токенів (саплай) значно перевищує кількість гравців, яка становить 250 мільйонів.

Станом на 13 вересня токен HMSTR торгується на обох премаркет-біржах за ціною приблизно 0.0100-0.0110 доларів, порівняно з максимальним рівнем в 0.04 долара. Таким чином, токен обвалився в ціні на 75%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, власником популярної в багатьох країнах гри про віртуального хом'яка виявився бізнесмен з Росії Едуард Гуринович. Це стало відомо після того, як підприємець подав заявку на отримання патенту на словосполучення Hamster Kombat.

Також ми писали, що українська влада розглядає створення нової фондової біржі для функціонування вторинного ринку державних облігацій. Це пов'язано з недостатньою капіталізацією найбільшої та найстарішої фондової біржі країни — ПФТС, власник якої підтвердив, що не планує додаткових інвестицій.