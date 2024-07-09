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Более 80% украинцев недовольны доходами — опрос

9 июля 2024 08:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Доходы в 2024 году — большинство украинцев жалуются на уровень заработков
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине более 80% оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Gradus Research.

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Согласно опросу, около 26% респондентов заявили, что их доход категорически недостаточен, а 56% граждан — что заработки недостаточны.

В то же время, 15% украинских граждан утверждают, что имеют такой уровень доходов, который можно считать достаточным для нормальной жизни. Доля в 2% у украинцев, имеющих доход, который больше достаточного.

Как свидетельствует исследование, около 43% граждан зарабатывают менее 10 тыс. гривен. При этом в прошлом году таких насчитывалось 53%.

Размер зарплаты в диапазоне от 10 до 20 тысяч гривен имеет 31% опрошенных, а 21% заявили, что зарплата превышает 20 тысяч гривен.

 

зарплаты и доходы в Украине в 2024 году
Результаты опроса о заработках. Источник: Gradus



Что касается повышения уровня дохода, то такую динамику имели только 26% опрошенных граждан, 21% — не заметили изменений.

В то же время, большая часть опрошенных (53%) заявила о сокращении уровня доходов.

 

зарплаты и доходы в Украине в 2024 году
Результаты опроса о доходах. Источник: Gradus

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут рассчитывать на гарантированное повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Также мы писали, что с начала 2024 года в Украине наблюдается рост средней зарплаты в наиболее востребованных отраслях. Известно, какие сферы отличаются высоким спросом и увеличением заработной платы.

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