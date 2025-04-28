Стоимость апостиля вырастет в 11 раз — какой будет новая цена с мая

Паспорт Украины. Фото: УНИАН

Украинцы, которые во время полномасштабной войны имеют возможность выезжать за границу, вскоре будут платить больше за одну из услуг. Так, уже с 3 мая апостиль — специальный штамп, подтверждающий действительность официального документа в других странах, будет стоить 610 гривен, а не 51 гривну.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Игорь Фрис.

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Он пояснил, что 610 гривен за апостиль будут платить физические лица, зато для юрлиц этот штамп в документе будет стоить 1 060 гривен.

"Плата за апостиль не менялась с 2003 года. Она находилась на уровне в 51 гривну. Теперь стоимость возрастет. Это решение начнет действовать с 3 мая 2025 года", — говорится в сообщении нардепа.

По его словам, решение о новой стоимости приняли в Министерстве юстиции. Новую цену рассчитывали принимая во внимание уровень инфляции.

Что еще стоит знать

В польском Министерстве внутренних дел недавно сообщили, что граждане Украины активно покупают жилую недвижимость в Польше. Так, в прошлом году иностранцы стали владельцами 17 тыс. квартир. При этом 53% из этих сделок заключались именно украинцами. Интересно, что белорусы, которые оказались на втором месте, купили около 3 тысяч квартир.

К тому же украинцы после переезда в другую страну продолжают развивать собственный бизнес и зарабатывать деньги. Так, с начала полномасштабной войны в Польше зарегистрировалось более 77 000 ФОПов-украинцев.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам грозит депортация из Польши. Принудительно выгнать из страны могут тех, кто нарушит миграционные правила.