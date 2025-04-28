Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Понад 500 грн за штамп — яка послуга подорожчає для українців arrow

Понад 500 грн за штамп — яка послуга подорожчає для українців

28 квітня 2025 07:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Вартість апостилю зросте в 11 разів — якою буде нова ціна з травня
Паспорт України. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці, які під час повномасштабної війни мають змогу виїжджати за кордон, незабаром платитимуть більше за одну із послуг. Так, вже з 3 травня апостиль – спеціальний штамп, що підтверджує дійсність офіційного документа в інших країнах, коштувати 610 гривень, а не 51 гривню. 

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook народний депутат Ігор Фріс

Реклама
Читайте також:

Апостиль подорожчає з 3 травня — деталі

Він пояснив, що 610 гривень за апостиль платитимуть фізичні особи, натомість для юросіб цей штамп в документі коштуватиме 1 060 гривень. 

"Плата за апостиль не змінювалась з 2003 року. Вона перебувала на рівні в 51 гривню. Тепер вартість зросте. Це рішення почне діяти з 3 травня 2025 року", — йдеться у повідомленні нардепа.

За його словами, рішення щодо нової вартості ухвалили у Міністерстві юстиції. Нову ціну розраховували беручи до уваги рівень інфляції.

Що ще варто знати 

У польському Міністерстві внутрішніх справ нещодавно повідомили, що громадяни України активно купують житлову нерухомість у Польщі. Так, торік іноземці стали власниками 17 тис. квартир. При цьому 53% з цих угод укладалися саме українцями. Цікаво, що білоруси, які опинилися на другому місці, купили близько 3 тисяч квартир.

До того ж українці після переїзду в іншу країну продовжують розвивати власний бізнес та заробляти гроші. Так, від початку повномасштабної війни в Польщі зареєструвалося понад 77 000 ФОПів-українців.

Також ми розповідали, що деяким українцям загрожує депортація з Польщі. Примусово вигнати з країни можуть тих, хто порушить міграційні правила. 

гроші послуги народні депутати оплата вартість
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама