Вартість апостилю зросте в 11 разів — якою буде нова ціна з травня

Паспорт України. Фото: УНІАН

Українці, які під час повномасштабної війни мають змогу виїжджати за кордон, незабаром платитимуть більше за одну із послуг. Так, вже з 3 травня апостиль – спеціальний штамп, що підтверджує дійсність офіційного документа в інших країнах, коштувати 610 гривень, а не 51 гривню.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook народний депутат Ігор Фріс.

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Він пояснив, що 610 гривень за апостиль платитимуть фізичні особи, натомість для юросіб цей штамп в документі коштуватиме 1 060 гривень.

"Плата за апостиль не змінювалась з 2003 року. Вона перебувала на рівні в 51 гривню. Тепер вартість зросте. Це рішення почне діяти з 3 травня 2025 року", — йдеться у повідомленні нардепа.

За його словами, рішення щодо нової вартості ухвалили у Міністерстві юстиції. Нову ціну розраховували беручи до уваги рівень інфляції.

Що ще варто знати

У польському Міністерстві внутрішніх справ нещодавно повідомили, що громадяни України активно купують житлову нерухомість у Польщі. Так, торік іноземці стали власниками 17 тис. квартир. При цьому 53% з цих угод укладалися саме українцями. Цікаво, що білоруси, які опинилися на другому місці, купили близько 3 тисяч квартир.

До того ж українці після переїзду в іншу країну продовжують розвивати власний бізнес та заробляти гроші. Так, від початку повномасштабної війни в Польщі зареєструвалося понад 77 000 ФОПів-українців.

Також ми розповідали, що деяким українцям загрожує депортація з Польщі. Примусово вигнати з країни можуть тих, хто порушить міграційні правила.