Зачтут ли пособие на погребение в доход семьи для социальной помощи — ответ ПФУ

Смерть близкого человека — не только трагедия для всей семьи, но и дополнительное финансовое бремя для родственников. Особенно трудно в таких ситуациях может быть семьям с низким доходом и они пользуются государственной финансовой поддержкой, в том числе и помощью на погребение.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, учитывается ли эта выплата в среднемесячный доход семьи при расчете базовой социальной помощи.

Базовая социальная помощь и выплата на погребение

Согласно порядку, установленному постановлением Кабинета Министров № 632, на размер базовой социальной помощи влияет среднемесячный доход семьи. Чтобы определить этот показатель, считаются доходы всех членов домохозяйства за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Но пособие на погребение не является частью среднемесячного совокупного дохода семьи.

Что будет с соцвыплатами

Если семья получит пособие на погребение родственника, то это никак не повлияет на право семьи получать другие доступные социальные выплаты. К тому же у семей, нуждающихся в социальной поддержке, не будет дополнительных финансовых потерь из-за смерти близкого человека.

Таким образом семья в трудный период сохранит право на получение надлежащей финансовой помощи без каких-либо проблем.

