Чи зарахують допомогу на поховання до доходу сім’ї для соціальної допомоги — відповідь ПФУ

Допомога на поховання — чи вплине на соцвиплати у 2026 році
Смерть близької людини — не лише трагедія для усієї родини, а й додатковий фінансовий тягар для родичів. Особливо важко у таких ситуаціях може бути сім'ям, які мають низький дохід та користуються державною фінансовою підтримкою, зокрема й допомогою на поховання.
У Пенсійному фонді України пояснили, чи враховується ця виплата у середньомісячний дохід сім'ї під розрахунку базової соціальної допомоги.
Базова соціальна допомога і виплата на поховання
Згідно з порядком, встановленим постановою Кабінету Міністрів № 632, на розмір базової соціальної допомоги впливає середньомісячний дохід сім'ї. Щоб визначити цей показник, рахуються доходи всіх членів домогосподарства за три місяці, що передують місяцю подання заяви. Але допомога на поховання не є частиною середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Що буде з соцвиплатами
Якщо сім'я отримає допомогу на поховання родича, то це ніяк не повпливає на право родини отримувати інші доступні соціальні виплати. До того ж у родин, які потребують соціальної підтримки, не буде додаткових фінансових втрат через смерть близької людини.
Таким чином сім'я у важкий період збереже право на отримання належної фінансової допомоги без будь-яких проблем.
