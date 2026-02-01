Чи зарахують допомогу на поховання до доходу сім’ї для соціальної допомоги — відповідь ПФУ

Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE

Смерть близької людини — не лише трагедія для усієї родини, а й додатковий фінансовий тягар для родичів. Особливо важко у таких ситуаціях може бути сім'ям, які мають низький дохід та користуються державною фінансовою підтримкою, зокрема й допомогою на поховання.

У Пенсійному фонді України пояснили, чи враховується ця виплата у середньомісячний дохід сім'ї під розрахунку базової соціальної допомоги.

Базова соціальна допомога і виплата на поховання

Згідно з порядком, встановленим постановою Кабінету Міністрів № 632, на розмір базової соціальної допомоги впливає середньомісячний дохід сім'ї. Щоб визначити цей показник, рахуються доходи всіх членів домогосподарства за три місяці, що передують місяцю подання заяви. Але допомога на поховання не є частиною середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Що буде з соцвиплатами

Якщо сім'я отримає допомогу на поховання родича, то це ніяк не повпливає на право родини отримувати інші доступні соціальні виплати. До того ж у родин, які потребують соціальної підтримки, не буде додаткових фінансових втрат через смерть близької людини.

Таким чином сім'я у важкий період збереже право на отримання належної фінансової допомоги без будь-яких проблем.

Раніше ми розповідали, якими будуть виплати малозабезпеченим родинам у 2026 році. Грошова допомога має нараховуватися щомісяця. Дізнавайтесь також, якими пільгами користуватимуться родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.