Україна
Допомога на поховання — чи вплине на соцвиплати у 2026 році

Допомога на поховання — чи вплине на соцвиплати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 08:45
Чи зарахують допомогу на поховання до доходу сім’ї для соціальної допомоги — відповідь ПФУ
Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE

Смерть близької людини — не лише трагедія для усієї родини, а й додатковий фінансовий тягар для родичів. Особливо важко у таких ситуаціях може бути сім'ям, які мають низький дохід та користуються державною фінансовою підтримкою, зокрема й допомогою на поховання.

У Пенсійному фонді України пояснили, чи враховується ця виплата у середньомісячний дохід сім'ї під розрахунку базової соціальної допомоги.

Читайте також:

Базова соціальна допомога і виплата на поховання 

Згідно з порядком, встановленим постановою Кабінету Міністрів № 632, на розмір базової соціальної допомоги впливає середньомісячний дохід сім'ї. Щоб визначити цей показник, рахуються доходи всіх членів домогосподарства за три місяці, що передують місяцю подання заяви. Але допомога на поховання не є частиною середньомісячного сукупного доходу сім'ї. 

Що буде з соцвиплатами

Якщо сім'я отримає допомогу на поховання родича, то це ніяк не повпливає на право родини отримувати інші доступні соціальні виплати. До того ж у родин, які потребують соціальної підтримки, не буде додаткових фінансових втрат через смерть близької людини. 

Таким чином сім'я у важкий період збереже право на отримання належної фінансової допомоги без будь-яких проблем.

Раніше ми розповідали, якими будуть виплати малозабезпеченим родинам у 2026 році. Грошова допомога має нараховуватися щомісяця. Дізнавайтесь також, якими пільгами користуватимуться родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми. 

виплати похорон соцвиплати Пенсійний Фонд поховання
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
