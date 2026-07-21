Помощь людям с инвалидностью: кому теперь гарантируют от 200 000 грн

Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине предусмотрена единовременная денежная помощь в повышенном размере для отдельных категорий граждан, имеющих I–III группу инвалидности. В 2026 году правила предоставления единовременных выплат были несколько усовершенствованы.

О том, кто имеет право на повышенные выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Помощь для людей с инвалидностью по-новому

Согласно обновленным правилам, предоставление единовременных выплат предусмотрено для работников, пострадавших на объектах критической инфраструктуры. Помощь назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), а ее размер составляет:

800 000 грн для лиц с инвалидностью I группы; 500 000 грн — II группы; 200 000 грн — III группы;

Также выплачивается 1 млн грн в случае гибели (смерти) граждан, работавших на объектах критической инфраструктуры

В частности, право на пособие предусмотрено для:

работников операторов критической инфраструктуры/филиалов/представительств;

лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры, независимо от того, где они зарегистрированы.

Среди основных изменений в порядке назначения помощи — право на выплаты теперь не зависит от того, на каком именно объекте гражданин работал или находился в трудовых отношениях с предприятием. До этого работники, находившиеся в командировке, могли не получить такую помощь.

Также урегулирован механизм доплаты разницы между ранее полученной и новой суммой разовой финансовой помощи в случае изменения группы инвалидности. Если при повторном прохождении комиссии будет установлена более высокая группа инвалидности, то человек сможет получить доплату в виде разницы между новой суммой и ранее выплаченной. Раньше при ухудшении состояния здоровья человек мог остаться без компенсаций.

Кроме того, увеличили срок обращения за назначением выплат. Если раньше подавать заявки разрешалось в течение трех лет, то сейчас — в течение всего периода военного положения и еще трех лет после его завершения.

Утвердили новую универсальную форму заявления, которая подойдет как для первичного обращения, так и для подачи запроса на доплату.

Расширили круг лиц, имеющих право на обязательную долю финансовой помощи: добавили совершеннолетних трудоспособных детей погибших, получающих образование (до 23 лет).

Пострадавшие или члены их семей имеют право получить полный объем предусмотренной законом поддержки независимо от других источников возмещения.

Как подать заявку на денежную помощь

Для того чтобы оформить помощь, необходимо:

подать заявление в любой сервисный центр ПФУ или через портал фонда;

приложить документы, подтверждающие факт ранения/калечества/гибели на предприятии критической инфраструктуры:

предоставить справку от комиссии о группе инвалидности.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Запорожской области началась регистрация на финансовую помощь для эвакуированных людей. Денежная помощь предусмотрена исключительно для уязвимых категорий населения из числа ВПЛ. Размер финансовой помощи по программе составит для каждого члена семьи 12 300 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Сумах и области Агентство ООН по делам беженцев принимает заявки на оказание помощи людям, пострадавшим в результате военных действий. В рамках программы получить выплаты смогут переселенцы и беженцы. Размер помощи будет колебаться от 10 800 до 12 300 грн (для каждого члена семьи).