Соцпомощь украинцам в Польше — что изменится для украинцев в 2025 году

Человек передает деньги другому человеку. Фото: Pexels

Польша продолжает оказывать всестороннюю финансовую поддержку гражданам Украины, которые прибыли в страну из-за полномасштабной российской агрессии. Но в 2025 году некоторые социальные программы планируют пересмотреть.

Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, какие изменения ждут граждан.

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Выплату 800+ для украинцев прекратят

По программе "Rodzina 800+" все семьи, если их дети ходят в школу, получают от государства по 800 злотых на каждого ребенка. Деньги начисляли и украинцам, которые переехали в Польшу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако в 2025 году некоторые семьи могут лишить этой помощи.

Речь идет о семьях, которые получали деньги, но их дети при этом не ходили в школу. Это касается не только украинцев, но и поляков и граждан других стран.

Ревизия жилья и проверка выплат

В Польше продолжается ревизия социального жилья, которым пользуются украинцы. Как пояснил Василий Боднар, некоторые из людей продолжают жить в льготных помещениях, хотя имеют достаточный доход.

"Есть случаи, когда жилье используется не в соответствии со своим статусом", — подчеркнул посол Украины в Польше.

Также польские власти проверяют правомерность предоставления социальных выплат. Речь идет о ситуациях, когда люди оформили помощь, а потом выехали, но продолжают пользоваться соцвыплатами. Таких случаев мало, но они существуют.

Какой помощью в августе смогут воспользоваться семьи с детьми в Польше

Кроме "Rodzina 800", в Польше существует еще ряд программ финпомощи для семей, в которых воспитываются дети. Например:

Becikowe — 1 тыс. злотых на рождение ребенка при условии медицинского наблюдения беременности в Польше и дохода семьи, не выше 1 922 злотых на человека;

Rodzinny kapitał opiekuńczy — помощь для семей с детьми от 12 до 35 месяцев (500 злотых в месяц в течение 24 месяцев или 1 тыс. злотых в течение 12 месяцев);

Aktywnie w żłobku — льгота на оплату яслей (1,5 тыс. злотых, для ребенка с инвалидностью - 1,9 тыс. злотых);

Zasilek rodzinny — ежемесячная выплата малообеспеченным семьям с детьми (от 95 до 135 злотых, в зависимости от возраста ребенка).

К тому же школьникам в Польше ежегодно выплачивают по 300 злотых (72 евро) на учебные принадлежности по программе Dobry Start.

Напомним, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что благодаря украинским беженцам польский бюджет дополнительно заработал 13 млрд долларов. Политик подчеркнул, что 69% граждан Украины, которые переехали в Польшу, трудоустроены.

Также напомним, что временная защита для украинцев, которые вынужденно выехали из страны за границу из-за полномасштабной войны РФ, продлена до 4 марта 2027 года. Соответствующее решение принял Совет Европейского Союза.