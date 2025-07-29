Соцдопомога українцям в Польщі — що зміниться для українців у 2025 році

Людина передає гроші іншій людині. Фото: Pexels

Польща продовжує надавати всебічну фінансову підтримку громадянам України, які прибули до країни через повномасштабну російську агресію. Але у 2025 році деякі соціальні програми планують переглянути.

Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, які зміни чекають на громадян.

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Виплату 800+ для українців припинять

За програмою "Rodzina 800+" усі сім'ї, якщо їхні діти ходять до школи, отримують від держави по 800 злотих на кожну дитину. Гроші нараховували й українцям, які переїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак у 2025 деякі сім'ї можуть позбавити цієї допомоги.

Йдеться про родини, які отримували гроші, але їхні діти при цьому не ходили до школи. Це стосується не тільки українців, а й поляків та громадян інших країн.

Ревізія житла та перевірка виплат

У Польщі триває ревізія соціального житла, яким користуються українці. Як пояснив Василь Боднар, дехто з людей продовжує жити у пільгових помешканнях, хоча мають достатній дохід.

"Є випадки, коли житло використовується не відповідно до свого статусу", — підкреслив посол України в Польщі.

Також польська влада перевіряє правомірність надання соціальних виплат. Йдеться про ситуації, коли люди оформили допомогу, а потім виїхали, але продовжують користуватися соцвиплатами. Таких випадків мало, але вони існують.

Якою допомогою у серпні зможуть скористатися сім'ї з дітьми у Польщі

Крім "Rodzina 800", у Польщі існує ще низка програм фіндопомоги для сімей, у яких виховуються діти. Наприклад:

Becikowe — 1 тис. злотих на народження дитини за умови медичного спостереження вагітності в Польщі та доходу сім'ї, не вищого за 1 922 злотих на людину;

Rodzinny kapitał opiekuńczy — допомога для родин із дітьми від 12 до 35 місяців (500 злотих на місяць протягом 24 місяців або 1 тис. злотих протягом 12 місяців);

Aktywnie w żłobku — пільга на оплату ясел (1,5 тис. злотих, для дитини з інвалідністю — 1,9 тис. злотих);

Zasilek rodzinny — щомісячна виплата малозабезпеченим сім'ям із дітьми (від 95 до 135 злотих, залежно від віку дитини).

До того ж школярам у Польщі щороку виплачують по 300 злотих (72 євро) на навчальне приладдя за програмою Dobry Start.

Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що завдяки українським біженцям польський бюджет додатково заробив 13 млрд доларів. Політик наголосив, що 69% громадян України, які переїхали до Польщі, працевлаштовані.

Також нагадаємо, що тимчасовий захист для українців, які вимушено виїхали з країни за кордон через повномасштабну війну РФ, продовжено до 4 березня 2027 року. Відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу.