Закон №3337 — возобновлена обязанность политических партий представлять отчеты для проверки НАПК

Работа с документами. Фото: Vecteezy

Во вторник, 26 декабря, вступил в силу Закон Украины от 23.08.2023 №3337-IX, вводящий ряд изменений в государственное финансирование и контроль за деятельностью политических партий. После четырехлетнего перерыва, вызванного сначала ограничениями COVID-19, а затем военным положением, политические партии теперь снова обязаны представлять отчеты, и контроль за их деятельностью восстановлен для Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Детальнее о Законе №3337-IX

Согласно нововведениям, парламентские партии должны подать отчеты за период 2020-2022 годов до 26 марта 2024 года, а другие партии — до 26 апреля 2024 года. Для отчетов за 2020 год предусмотрено представление в бумажной и электронной форме с закрытыми персональными данными. Отчеты за другие годы должны быть поданы исключительно в реестр POLITDATA.

"Прозрачность финансирования и работы политических партий и выборов является условием направленности их действий на интересы общества. Поэтому партии должны представлять отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. НАПК начнет проверку полученных отчетов, что позволит обеспечить финансирование партий только из законных источников, а значит равны правила их соревнования за приверженность избирателей", — отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Одним из ключевых изменений является предоставление отчетов политических партий за кварталы или год для периода 2020–2023 годов. В частности, освобождены политические партии от ответственности за предоставление неполной или недостоверной информации во время военного положения в случае потери первичных документов из-за военных событий, включая агрессию России против Украины.

Закон также регулирует размещение депозитов, разрешая партиям размещать средства, включая государственное финансирование, на депозитных счетах в национальной валюте в банках Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни народного депутата Николая Тищенко. Причиной послужили активы, которыми пользуется семья нардепа.

Также мы писали о том, что трое детей министра обороны Украины Рустема Умерова стали гражданами США. Однако еще в 2019 году жена и в то время двое детей супругов указаны как граждане Украины.