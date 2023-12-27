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Політичні партії зобов’язали подавати звіти для перевірки НАЗК

27 грудня 2023 11:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Закон №3337 — відновлено обов'язок політичних партій подавати звіти для перевірки НАЗК
Робота з документами. Фото: Vecteezy
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У вівторок, 26 грудня, набрав чинності Закон України від 23.08.2023 №3337-IX, який впроваджує низку змін у державне фінансування та контроль за діяльністю політичних партій. Після чотирирічної перерви, викликаної спочатку обмеженнями COVID-19, а потім воєнним станом, політичні партії тепер знову зобов'язані представляти звіти, і контроль за їхньою діяльністю відновлено для Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Детальніше про Закон №3337-IX

Відповідно до нововведень, парламентські партії повинні подати звіти за період 2020-2022 років до 26 березня 2024 року, а інші партії — до 26 квітня 2024 року. Для звітів за 2020 рік передбачено подання у паперовій та електронній формі з закритими персональними даними. Звіти за інші роки повинні бути подані виключно до реєстру POLITDATA.

"Прозорість фінансування і роботи політичних партій та виборів є умовою спрямованості їх дій на інтереси суспільства. Тому партії повинні подавати звіти про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру. НАЗК розпочне перевірку отриманих звітів, що дозволить забезпечити фінансування партій лише із законних джерел, а отже рівні правила їх змагання за прихильність виборців", — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков. 

Однією з ключових змін є можливість подання звітів політичних партій за квартали чи рік для періоду 2020–2023 років. Зокрема, звільнено політичні партії від відповідальності за подання неповної чи недостовірної інформації під час воєнного стану у випадку втрати первинних документів через воєнні події, включаючи агресію Росії проти України.

Закон також регулює розміщення депозитів, дозволяючи партіям розміщувати кошти, включаючи державне фінансування, на депозитних рахунках в національній валюті у банках України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя народного депутата Миколи Тищенка. Причиною стали активи, якими користується родина нардепа.

Також ми писали про те, що троє дітей міністра оборони України Рустема Умєрова стали громадянами США. Проте ще 2019 року дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України.

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