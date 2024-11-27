Показатели счетчика света — когда передавать и как это сделать

Счетчик света. Фото: УНИАН

Украинцы каждый месяц должны не только платить счета за коммунальные услуги, но и передавать показатели счетчиков в установленный срок. Если это вовремя не сделать, потребителю могут насчитать лишнего.

О том, когда передавать показатели электросчетчика и как можно это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Когда подавать показатели счетчиков электроэнергии

Все пользователи электричества обязаны ежемесячно самостоятельно фиксировать данные своих счетчиков и передавать их оператору системы распределения (ОСР). Расчет объема потребленной электроэнергии производится за календарный месяц. Чтобы данные были учтены по состоянию на 1 число, их нужно представить:

за два дня до конца текущего месяца;

в период с 1 по 3 число следующего месяца.

Если передача показателей произведена позже, объемы потребления будут определяться по среднесуточному расчету.

Оператор системы распределения обязан принять данные и учесть их для вычисления вашего потребления за текущий месяц. При этом ОСР вправе в любой момент проверить счетчик, чтобы убедиться в корректности переданных показателей.

Как передать данные счетчика света

Существует несколько способов для передачи показателей электросчетчика, так что каждый потребитель может подобрать оптимальный для себя вариант:

с помощью приложения "Приват24";

позвонив в колл-центр ОСР;

через личный кабинет на сайте ДТЭК;

через компанию Yasno, указав номер счета и данные счетчика;

воспользовавшись чат-ботом (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

Что будет, если передать показатели с опозданием

Если данные счетчика не представлены в срок (за 2 дня до конца месяца или в течение первых 3 дней нового месяца), объемы электроэнергии за предыдущий месяц будут определены расчетным путем. При этом будут использоваться среднесуточный показатель в соответствии с нормами Кодекса коммерческого учета электрической энергии.

В таком случае в платежке будет указан не фактический объем потребления, а расчетный. Поэтому, во избежание переплат, важно передавать показатели вовремя.

Ранее мы писали, что в 2024 году тарифы на свет в Украине выросли на 64% и составляют 4,32 грн/кВт-ч, что существенно повлияло на коммунальные расходы граждан. В то же время отдельные категории потребителей платят почти в четыре раза меньше большинства украинцев.

Также мы рассказывали, что, несмотря на сложность тарифного вопроса, в декабре цену на электроэнергию для бытовых потребителей повышать не будут. Она останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч.