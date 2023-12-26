Штрафы за коммунальные счетчики — кому придется отдать 100 тыс. грн

Проверка счетчика. Фото: Freepik

Украинцев предупреждают, что обязаны разрешать специалистам осуществлять регулярную поверку счетчиков. За невыполнение такого требования или препятствование действиям контролеров предусмотрены серьезные финансовые санкции, которые могут достигать 100 тысяч гривен.

О том, какие именно предусмотрены штрафы за счетчики, сообщают юристы.

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Штрафы за газовые счетчики

Как отмечают специалисты, по газовым счетчикам штрафы можно получить в случае:

проведения самопроизвольного газопровода;

восстановления отключенного газоснабжения без разрешения;

подключения дополнительных газовых приборов,

повреждения счетчика;

вмешательства в работу учетных устройств, срыв пломбы.

За такие нарушения предполагается наказание в виде штрафов.

Так, за вмешательство в работу прибора учета или его самостоятельный демонтаж штраф составляет от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов. Речь идет о 850–3,4 тыс. грн.

В случае препятствования потребителем услуг проверке — штраф будет составлять от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов. То есть, предусмотрена сумма в 850–2,55 тыс. гривен.

За самовольное повреждение пломбы нарушителя накажут в 100 тыс. гривен, ведь кроме штрафной санкции придется оплатить незаконное использование газа.

Штрафы за счетчики воды

Также предусмотрено наказание за счетчики воды. Штрафы могут выписать в следующих случаях:

при использовании воды вне счетчика;

самостоятельного демонтажа прибора учета;

в случае повреждения или вмешательства в счетчик;

за недопуск контролеров для проверок.

Также юристы отмечают, что в случае обнаружения повреждения счетчика или пломбы необходимо оперативно сообщить об этом поставщику услуг. Иначе могут выписать штраф за срыв пломбы. При этом она будет рассчитана на основе десятикратного объема потребления.

"Магнит на водомере может обойтись в тысячи гривен, ведь штраф начисляется за каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 гривен. Нарушение антимагнитной пломбы может стоить до 20 тыс. гривен", — уточняют специалисты.

Кроме того, за демонтаж счетчика или вмешательство в его работу предусмотрен штраф в 50-200 необлагаемых минимумов доходов. Речь идет в таком случае о сумме 850–3,4 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.

Также мы писали, что раньше энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.