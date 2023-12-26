Штрафи за комунальні лічильники — кому доведеться віддати 100 тис. грн

Перевірка лічильника. Фото: Freepik

Українців попереджають, що зобов’язані дозволяти фахівцям здійснювати регулярну повірку лічильників. За невиконання такої вимоги чи перешкоджання діям контролерів передбачені серйозні фінансові санкції, які можуть сягати 100 тисяч гривень.

Про те, які саме передбачені штрафи за лічильники, повідомляють юристи.

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Штрафи за газові лічильники

Як зазначають фахівці, щодо газових лічильників штрафи можна отримати у разі:

проведення самовільного газопроводу;

відновлення відключеного газопостачання без дозволу;

підключення додаткових газових приладів;

пошкодження лічильника;

втручання в роботу облікових приладів, зрив пломби.

За такі порушення передбачається покарання у вигляді штрафів.

Так, за втручання в роботу приладу обліку чи за його самостійний демонтаж штраф становить від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Йдеться про 850–3,4 тис. гривень.

У разі перешкоджання споживачем послуг перевірці — штраф становитиме від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто передбачена сума у 850–2,55 тис. гривень.

За самовільне пошкодження пломби порушника покарають у 100 тис. гривень, адже, окрім штрафної санкції, доведеться оплатити незаконне використання газу.

Штрафи за лічильники на воду

Також передбачене покарання за лічильники на воду. Штраф можуть виписати у таких випадках:

у разі використання води поза лічильником;

самостійного демонтажу приладу обліку;

у разі пошкодження чи втручання в лічильник;

за недопуск контролерів для перевірок.

Також юристи зауважують, що у разі виявлення пошкодження лічильника чи пломби, потрібно оперативно повідомити про це постачальника послуг. Інакше — можуть виписати штраф за зрив пломби. При цьому він буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

"Магніт на водомірі може обійтися в тисячі гривень, адже штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 гривень. Порушення антимагнітної пломби може коштувати до 20 тис. гривень", — уточнюють фахівці.

Окрім того, за демонтаж лічильника чи втручання в його роботу передбачений штрафом у 50 — 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Йдеться у такому випадку про суму у 850–3,4 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.