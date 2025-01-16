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Двойной стаж для пенсий в 2025 году — кто получит

16 января 2025 12:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
В Украине можно получить двойной стаж для пенсий — как это сделать
Машинист поезда метрополитена. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцам, которые работают в тяжелых, опасных и экстремальных условиях, начисляют двойной стаж. Благодаря этому граждане могут досрочно выйти на пенсию.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде в Запорожской области.

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За каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года. Этот подход применяется за работу в сложных, опасных или экстремальных условиях. Это:

  • работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;
  • подземные работы — на шахтах, рудниках, метрополитене, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
  • работы в экстремальных климатических условиях — на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;
  • отдельные виды военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;
  • медперсонал, который задействован в медицинской учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);
  • работы на флоте, которые  связаны с долговременными рейсами;
  • работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

Чтобы воспользоваться своей возможностью досрочно оформить пенсионные выплаты, украинцы должны подтвердить, что занимались деятельностью, которая предоставляет такое право. Для этого ПФУ нужно предоставить:

  • трудовую книжку;
  • справку от работодателя;
  • выдержки из нормативных актов.

Напомним, некоторые украинцы могут потерять пенсионные выплаты за три месяца. Это касается граждан, которые должны выйти на заслуженный отдых в 2025 году.

Также мы рассказывали, что в Украине ограничат размер пенсий, которые больше 10 прожиточных минимумов. Это правило, как предполагается, будет действовать до отмены вонного положения в стране.

пенсии работа стаж Пенсионный Фонд

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