Налог на землю — кто из украинцев может не платить в 2025 году

Работа на огороде. Фото: Freepik

Уплачивать налог на землю в Украине — долг большинства граждан, владеющих земельными участками. Однако некоторых украинцев государство освобождает от уплаты такого налога.

Список граждан, которым не нужно платить деньги за пользование землей, определен в пункте 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины.

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Лица с инвалидностью I и II группы;

граждане, на воспитании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры по возрасту;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

лица, которых государство официально считает пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы;

на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Освобождение от уплаты налога касается разных видов земельных участков, в зависимости от их назначения, в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Что еще стоит знать

В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Поэтому с 1 декабря 2024 года произошли серьезные налоговые изменения.

Напомним, что, получив наследство, украинцам придется уплатить налог. Его размер составляет 5 или 18%.

Также мы писали, что в мире есть четыре страны с наименьшей налоговой нагрузкой. Все они расположены не в Европе.