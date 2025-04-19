Украинцы платят налог на недвижимость — что должны знать пенсионеры в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы платят налог на недвижимость за предыдущий год. Это налог на площадь жилья, которая превышает установленные законом нормы.

Однако, как указывается на сайте Государственной налоговой службы (ГНС), некоторые граждане могут пользоваться льготой и не платить налог на недвижимость.

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Это:

украинцы с жильем на территориях, где продолжаются активные боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

граждане, чье жилье было полностью разрушено или в нем невозможно жить из-за военных действий;

многодетные семьи, одинокие матери, воспитывающие детей с инвалидностью или сирот;

участники боевых действий;

учебные заведения и религиозные организации.

В то же время для пенсионеров не предусмотрена автоматическая льгота уплаты налога на недвижимость. Если площадь их жилья превышает норму, тогда им нужно заплатить за эти "лишние квадраты". Но получить льготу все же возможно, если пенсионер обратится с такой просьбой к местным властям.

Налоговое законодательство Украины предусматривает определенные льготы для отдельных категорий граждан, пострадавших вследствие войны или относящихся к социально незащищенным слоям населения. Однако общее правило остается неизменным — владельцы недвижимости, чья площадь превышает установленные нормы, должны платить налог на недвижимость, независимо от возраста.

Как рассчитывается налог на недвижимость

Облагается налогом лишь та часть площади жилья, которая превышает установленные лимиты.

квартира — из общей площади квартиры вычитаем 60 кв. м. То есть налог касается только площади, которая превышает 60 кв. м;

дом — аналогично, из площади дома вычитаем 120 кв. м;

квартира и дом — если в собственности есть оба типа недвижимости, общая площадь уменьшается на 180 кв. м.

Напомним, что в Украине по-новому будут облагать налогом недвижимость. Отныне размер налога будет зависеть не только от площади объекта, но и от его местонахождения.

Также мы писали, что за продажу недвижимости в 2025 году придется платить большие налоги, поскольку военный сбор отныне составляет 5%. Это приведет к более значительной финансовой нагрузке на продавцов.