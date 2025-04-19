Українці платять податок на нерухомість — що мають знати пенсіонери у 2025 році

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці сплачують податок на нерухомість за попередній рік. Це податок на площу житла, яка перевищує встановлені законом норми.

Проте, як вказується на сайті Державної податкової служби (ДПС), деякі громадяни можуть користуватися пільгою та не платити податок на нерухомість.

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Це:

українці з житлом на територіях, де тривають активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

громадяни, чиє житло було повністю зруйновано або в ньому неможливо жити через воєнні дії;

багатодітні сім’ї, одинокі матері, які виховують дітей з інвалідністю або сиріт;

учасники бойових дій;

заклади освіти та релігійні організації.

Водночас для пенсіонерів не передбачена автоматична пільга сплату податку на нерухомість. Якщо площа їхнього житла перевищує норму, тоді їм потрібно заплатити за ці "зайві квадрати". Але отримати пільгу все ж можливо, якщо пенсіонер звернеться з таким проханням до місцевої влади.

Податкове законодавство України передбачає певні пільги для окремих категорій громадян, які постраждали внаслідок війни або належать до соціально незахищених верств населення. Однак загальне правило залишається незмінним: власники нерухомості, чия площа перевищує встановлені норми, повинні сплачувати податок на нерухомість, незалежно від віку.

Як розраховується податок на нерухомість

Оподатковується лише та частина площі житла, яка перевищує встановлені ліміти.

квартира — з загальної площі квартири віднімаємо 60 кв. м. Тобто податок стосується лише площі, яка перевищує 60 кв. м;

будинок — аналогічно, з площі будинку віднімаємо 120 кв. м;

квартира і будинок — якщо у власності є обидва типи нерухомості, загальна площа зменшується на 180 кв. м.

Нагадаємо, що в Україні по-новому оподатковуватимуть нерухомість. Відтепер розмір податку залежатиме не тільки від площі об'єкта, але й від його розташування.

Також ми писали, що за продаж нерухомості у 2025 році доведеться платити більші податки, оскільки військовий збір відтепер становить 5%. Це призведе до значнішого фінансового навантаження на продавців.