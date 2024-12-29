Арест имущества за налоговые долги — о чем важно знать

Арестовать имущество за налоговые долги могут согласно законодательству. Фото: Unsplash

Арест имущества — это серьезное испытание для каждого человека. Однако в украинском законодательстве определены точные причины, по которым имущество человека может быть арестовано.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о процессе ареста имущества.

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Как отмечают в главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, в статье 84 Налогового кодекса Украины содержатся нормы, на основании которых производится административный арест имущества плательщика, имеющего задолженность по налогам.

Следовательно, имущество арестуют сразу по ряду причин. Например, если:

налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

физлицо с налоговым долгом покидает пределы Украины;

налогоплательщик не соглашается на документальную или фактическую проверку, хотя существуют законные основания для ее проведения и не допускает должностных лиц;

нет разрешений на осуществление хозяйственной деятельности, а также если отсутствуют регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;

отсутствует регистрация, как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной в соответствии с Кодексом, или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление-решение или у него есть налоговый долг, переводит имущество за пределы Украины, скрывает его или передает другим гражданам;

налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;

налогоплательщик блокирует налогового управляющего, поэтому он не может составить акт описания имущества, которое передается в налоговый залог;

налогоплательщик (его должностные лица или лица, выполняющие наличные расчеты и/или осуществляющие деятельность, для которой требуется лицензия), отказывается от проверки в соответствии с требованиями настоящего Кодекса инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег);

нерезидент планирует и/или занимается хозяйственной деятельностью через постоянное представительство территории Украины без взятия в налоговый учет, что подтверждается актом проверки. Наложить арест нельзя на имущество, которое нельзя взыскать в соответствии с законом, и средства на счете налогоплательщика.

Напомним, что украинцам, владеющим недвижимостью, стоит декларировать доходы, полученные от сдачи жилья в аренду. Если от государства скрыть наличие таких доходов, налоговая расценит это как уклонение от уплаты налогов.

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