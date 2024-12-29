Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Налоговые долги — когда могут арестовать имущество должника arrow

Налоговые долги — когда могут арестовать имущество должника

29 декабря 2024 18:06
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Арест имущества за налоговые долги — о чем важно знать
Арестовать имущество за налоговые долги могут согласно законодательству. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Арест имущества — это серьезное испытание для каждого человека. Однако в украинском законодательстве определены точные причины, по которым имущество человека может быть арестовано.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о процессе ареста имущества.

Читайте также:

Арест имущества — по каким причинам это может произойти

Как отмечают в главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, в статье 84 Налогового кодекса Украины содержатся нормы, на основании которых производится административный арест имущества плательщика, имеющего задолженность по налогам.

Следовательно, имущество арестуют сразу по ряду причин. Например, если:

  • налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • физлицо с налоговым долгом покидает пределы Украины;
  • налогоплательщик не соглашается на документальную или фактическую проверку, хотя существуют законные основания для ее проведения и не допускает должностных лиц;
  • нет разрешений на осуществление хозяйственной деятельности, а также если отсутствуют регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;
  • отсутствует регистрация, как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной в соответствии с Кодексом, или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление-решение или у него есть налоговый долг, переводит имущество за пределы Украины, скрывает его или передает другим гражданам;
  • налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • налогоплательщик блокирует налогового управляющего, поэтому он не может составить акт описания имущества, которое передается в налоговый залог;
  • налогоплательщик (его должностные лица или лица, выполняющие наличные расчеты и/или осуществляющие деятельность, для которой требуется лицензия), отказывается от проверки в соответствии с требованиями настоящего Кодекса инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег);
  • нерезидент планирует и/или занимается хозяйственной деятельностью через постоянное представительство территории Украины без взятия в налоговый учет, что подтверждается актом проверки. Наложить арест нельзя на имущество, которое нельзя взыскать в соответствии с законом, и средства на счете налогоплательщика.

Напомним, что украинцам, владеющим недвижимостью, стоит декларировать доходы, полученные от сдачи жилья в аренду. Если от государства скрыть наличие таких доходов, налоговая расценит это как уклонение от уплаты налогов.

Ранее мы рассказывали, как можно продать унаследованную квартиру. Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать некоторые правила.

налоги Налоговая служба деньги арест имущество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:48 Миллиарды долларов ежемесячно — как работает "теневой флот" РФ

18:44 Без света 10 часов — Укрэнерго показало новые графики на завтра

18:41 В AP назвали возможную причину авиакатастрофы в Южной Корее

18:24 Без лишних трат — что приготовить на Новый год до 500 грн

18:17 Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

18:06 Налоговые долги — когда могут арестовать имущество должника

18:01 Курс биткоина удивит — будет ли валюта стоить 1 млн долларов

17:45 Синоптики предупреждают об изменении погоды в Одессе

17:44 Украине выделили еще более 150 млн евро — на что пойдут средства

17:39 Украину ожидает резкое похолодание — синоптики дали прогноз

18:48 Миллиарды долларов ежемесячно — как работает "теневой флот" РФ

18:44 Без света 10 часов — Укрэнерго показало новые графики на завтра

18:41 В AP назвали возможную причину авиакатастрофы в Южной Корее

18:24 Без лишних трат — что приготовить на Новый год до 500 грн

18:17 Сколько одесситам будет стоить встретить Новый год вне дома

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

18:06 Налоговые долги — когда могут арестовать имущество должника

18:01 Курс биткоина удивит — будет ли валюта стоить 1 млн долларов

17:45 Синоптики предупреждают об изменении погоды в Одессе

17:44 Украине выделили еще более 150 млн евро — на что пойдут средства

17:39 Украину ожидает резкое похолодание — синоптики дали прогноз

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года