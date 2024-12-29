Арест имущества за налоговые долги — о чем важно знать

Налоговые долги — когда могут арестовать имущество должника
Арест имущества — это серьезное испытание для каждого человека. Однако в украинском законодательстве определены точные причины, по которым имущество человека может быть арестовано.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о процессе ареста имущества.
Арест имущества — по каким причинам это может произойти
Как отмечают в главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, в статье 84 Налогового кодекса Украины содержатся нормы, на основании которых производится административный арест имущества плательщика, имеющего задолженность по налогам.
Следовательно, имущество арестуют сразу по ряду причин. Например, если:
- налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;
- физлицо с налоговым долгом покидает пределы Украины;
- налогоплательщик не соглашается на документальную или фактическую проверку, хотя существуют законные основания для ее проведения и не допускает должностных лиц;
- нет разрешений на осуществление хозяйственной деятельности, а также если отсутствуют регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;
- отсутствует регистрация, как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной в соответствии с Кодексом, или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление-решение или у него есть налоговый долг, переводит имущество за пределы Украины, скрывает его или передает другим гражданам;
- налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;
- налогоплательщик блокирует налогового управляющего, поэтому он не может составить акт описания имущества, которое передается в налоговый залог;
- налогоплательщик (его должностные лица или лица, выполняющие наличные расчеты и/или осуществляющие деятельность, для которой требуется лицензия), отказывается от проверки в соответствии с требованиями настоящего Кодекса инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег);
- нерезидент планирует и/или занимается хозяйственной деятельностью через постоянное представительство территории Украины без взятия в налоговый учет, что подтверждается актом проверки. Наложить арест нельзя на имущество, которое нельзя взыскать в соответствии с законом, и средства на счете налогоплательщика.
Напомним, что украинцам, владеющим недвижимостью, стоит декларировать доходы, полученные от сдачи жилья в аренду. Если от государства скрыть наличие таких доходов, налоговая расценит это как уклонение от уплаты налогов.
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