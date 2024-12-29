Арешт майна за податкові борги — що варто знати

Заарештувати майно за податкові борги можуть на підставі законодавства. Фото: Unsplash

Арешт майна — це серйозне випробування для кожної людини. Однак в українському законодавстві визначені точні причини, за яких майно людини можуть арештувати.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати українцям про процес арешту майна.

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Як зазначають у головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, у статті 84 Податкового кодексу України містяться норми, на підставі яких відбувається адміністративний арешт майна платника, який має заборгованість по податкам.

Отже, майно арештують одразу з низки причин. Наприклад, якщо:

платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

фізособа з податковим боргом покидає межі України;

платник податків не погоджується на документальну або фактичну перевірку, хоча існують законні підстави для її проведення, і не допускає посадових осіб;

немає дозволів на здійснення господарської діяльності, а також якщо відсутні реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;

відсутня реєстрація особи, як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення-рішення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;

платник податків блокує податкового керуючого, тож він не може скласти акт опису майна, яке передається в податкову заставу;

платник податків (його посадові особи або особи, виконують готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, якій потрібна ліцензія), відмовляється від проведення відповідно до вимог цього Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки);

нерезидент планує та/або займається господарською діяльністю через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки. Накласти арешт не можна на майно, яке не можна стягнути відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Нагадаємо, що українцям, які володіють нерухомістю, варто декларувати доходи, отримані від здачі житла в оренду. Якщо від держави приховати наявність таких доходів, податкова розцінить це як ухилення від сплати податків.

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