Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Податкові борги — коли можуть арештувати майно боржника arrow

Податкові борги — коли можуть арештувати майно боржника

29 грудня 2024 18:06
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Арешт майна за податкові борги — що варто знати
Заарештувати майно за податкові борги можуть на підставі законодавства. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Арешт майна — це серйозне випробування для кожної людини. Однак в українському законодавстві визначені точні причини, за яких майно людини можуть арештувати.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати українцям про процес арешту майна. 

Читайте також:

Арешт майна — з яких причин це може відбутися 

Як зазначають у головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, у статті 84 Податкового кодексу України містяться норми, на підставі яких відбувається адміністративний арешт майна платника, який має заборгованість по податкам.

Отже, майно арештують одразу з низки причин. Наприклад, якщо:

  • платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; 
  • фізособа з податковим боргом покидає межі України;
  • платник податків не погоджується на документальну або фактичну перевірку, хоча існують законні підстави для її проведення, і не допускає посадових осіб; 
  • немає дозволів на здійснення господарської діяльності, а також якщо відсутні реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством; 
  • відсутня реєстрація особи, як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення-рішення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;
  • платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;
  • платник податків блокує податкового керуючого, тож він не може скласти акт опису майна, яке передається в податкову заставу; 
  • платник податків (його посадові особи або особи, виконують готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, якій потрібна ліцензія), відмовляється від проведення відповідно до вимог цього Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки); 
  • нерезидент планує та/або займається господарською діяльністю через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки. Накласти арешт не можна на майно, яке не можна стягнути відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Нагадаємо, що українцям, які володіють нерухомістю, варто декларувати доходи, отримані від здачі житла в оренду. Якщо від держави приховати наявність таких доходів, податкова розцінить це як ухилення від сплати податків. 

Раніше ми розповідали, як можна продати успадковану квартиру. Щоби уникнути проблем, потрібно дотримуватися деяких правил. 

податки Податкова служба гроші арешт майно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:24 Без зайвих витрат — що приготувати на Новий рік до 500 грн

18:17 Скільки одеситам коштуватиме зустріти Новий рік не вдома

18:06 Податкові борги — коли можуть арештувати майно боржника

18:01 Курс біткоїна здивує — чи коштуватиме валюта 1 млн доларів

17:45 Синоптики попереджають про зміну погоди в Одесі з понеділка

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

17:44 Україні надали ще понад 150 мільйонів євро — на що підуть кошти

17:39 Україну очікує різке похолодання — синоптики дали прогноз

17:20 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

17:15 Затори до Молдови та черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:09 Пенсійна реформа — як вона вплине на військових

18:24 Без зайвих витрат — що приготувати на Новий рік до 500 грн

18:17 Скільки одеситам коштуватиме зустріти Новий рік не вдома

18:06 Податкові борги — коли можуть арештувати майно боржника

18:01 Курс біткоїна здивує — чи коштуватиме валюта 1 млн доларів

17:45 Синоптики попереджають про зміну погоди в Одесі з понеділка

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

17:44 Україні надали ще понад 150 мільйонів євро — на що підуть кошти

17:39 Україну очікує різке похолодання — синоптики дали прогноз

17:20 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

17:15 Затори до Молдови та черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:09 Пенсійна реформа — як вона вплине на військових

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року