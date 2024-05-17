Долги в 2024 году - что грозит украинцам за игнорирование налоговой

Налоговые долги — чем грозит неуплата в 2024 году
В Государственной налоговой службе (ГНС) предупредили украинцев, что ожидает наказание за накопление налоговых долгов в 2024 году. Специалисты рассказали об угрозе списания средств и описании имущества со счетов налогоплательщиков.
О том, как происходит взыскание средств, говорится на сайте ГНС.
Наказание за налоговые долги
Требование добросовестного исполнения обязанности по уплате налогов прописано в статье 67 Конституции Украины. Там установлено, что каждый гражданин обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, утвержденных законом.
В ГНС отмечают, что невыполнение налогоплательщиками обязанностей относительно своевременной до полной оплаты налогов и сборов будет иметь серьезные последствия, которые четко прописаны в законодательстве.
Так, игнорирование уплаты налогоплательщиком определенной суммы денежного обязательства в утвержденный налоговым кодексом срок приведет к появлению налогового долга.
Контролирующие органы в отношении налогоплательщиков, допустивших наличие налоговых долгов, вправе применять определенные меры по взысканию соответствующего долга. Граждане-должники должны быть готовы, в частности, к:
- описанию имущества в налоговый залог;
- взысканиею средств с банковских счетов;
- продажи активов в счет погашения налоговых долгов.
В соответствии с пунктом 95.3 ст. 95 Налогового кодекса, взыскание средств производится по судебному решению, которое направляется к исполнению контролирующим органом, в размере суммы налогового долга или части:
- со счетов налогоплательщика;
- с электронного кошелька в банках;
- с е-кошелька в небанковском поставщике платежных услуг;
- в эмитентах электронных денег, обслуживающих налогоплательщиков;
- со счетов налогоплательщика в системе электронного администрирования НДС, открытых в Казначействе.
Что еще стоит знать
Напомним, в Верховной Раде должен рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо . Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).
Также сообщалось, что в Украине часть физлиц-предпринимателей уволили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.
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