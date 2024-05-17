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Налоговые долги — чем грозит неуплата в 2024 году

17 мая 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги в 2024 году - что грозит украинцам за игнорирование налоговой
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Государственной налоговой службе (ГНС) предупредили украинцев, что ожидает наказание за накопление налоговых долгов в 2024 году. Специалисты рассказали об угрозе списания средств и описании имущества со счетов налогоплательщиков.

О том, как происходит взыскание средств, говорится на сайте ГНС.

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Наказание за налоговые долги

Требование добросовестного исполнения обязанности по уплате налогов прописано в статье 67 Конституции Украины. Там установлено, что каждый гражданин обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, утвержденных законом.

В ГНС отмечают, что невыполнение налогоплательщиками обязанностей относительно своевременной до полной оплаты налогов и сборов будет иметь серьезные последствия, которые четко прописаны в законодательстве.

 

налоги
Источник: ДПС

 

налоги наказание
Источник: ДПС

Так, игнорирование уплаты налогоплательщиком определенной суммы денежного обязательства в утвержденный налоговым кодексом срок приведет к появлению налогового долга.

 

налоги наказания 2024
Источник: ДПС

 

Контролирующие органы в отношении налогоплательщиков, допустивших наличие налоговых долгов, вправе применять определенные меры по взысканию соответствующего долга. Граждане-должники должны быть готовы, в частности, к:

  • описанию имущества в налоговый залог;
  • взысканиею средств с банковских счетов;
  • продажи активов в счет погашения налоговых долгов.

В соответствии с пунктом 95.3 ст. 95 Налогового кодекса, взыскание средств производится по судебному решению, которое направляется к исполнению контролирующим органом, в размере суммы налогового долга или части:

  • со счетов налогоплательщика;
  • с электронного кошелька в банках;
  • с е-кошелька в небанковском поставщике платежных услуг;
  • в эмитентах электронных денег, обслуживающих налогоплательщиков;
  • со счетов налогоплательщика в системе электронного администрирования НДС, открытых в Казначействе.

 

налоги наказания 2024
Источник: ДПС

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде должен рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо . Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).

Также сообщалось, что в Украине часть физлиц-предпринимателей уволили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.

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