Долги в 2024 году - что грозит украинцам за игнорирование налоговой

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Государственной налоговой службе (ГНС) предупредили украинцев, что ожидает наказание за накопление налоговых долгов в 2024 году. Специалисты рассказали об угрозе списания средств и описании имущества со счетов налогоплательщиков.

О том, как происходит взыскание средств, говорится на сайте ГНС.

Читайте также:

Наказание за налоговые долги

Требование добросовестного исполнения обязанности по уплате налогов прописано в статье 67 Конституции Украины. Там установлено, что каждый гражданин обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, утвержденных законом.

В ГНС отмечают, что невыполнение налогоплательщиками обязанностей относительно своевременной до полной оплаты налогов и сборов будет иметь серьезные последствия, которые четко прописаны в законодательстве.

Источник: ДПС

Источник: ДПС

Так, игнорирование уплаты налогоплательщиком определенной суммы денежного обязательства в утвержденный налоговым кодексом срок приведет к появлению налогового долга.

Источник: ДПС

Контролирующие органы в отношении налогоплательщиков, допустивших наличие налоговых долгов, вправе применять определенные меры по взысканию соответствующего долга. Граждане-должники должны быть готовы, в частности, к:

описанию имущества в налоговый залог;

взысканиею средств с банковских счетов;

продажи активов в счет погашения налоговых долгов.

В соответствии с пунктом 95.3 ст. 95 Налогового кодекса, взыскание средств производится по судебному решению, которое направляется к исполнению контролирующим органом, в размере суммы налогового долга или части:

со счетов налогоплательщика;

с электронного кошелька в банках;

с е-кошелька в небанковском поставщике платежных услуг;

в эмитентах электронных денег, обслуживающих налогоплательщиков;

со счетов налогоплательщика в системе электронного администрирования НДС, открытых в Казначействе.

Источник: ДПС

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде должен рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо . Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).

Также сообщалось, что в Украине часть физлиц-предпринимателей уволили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.