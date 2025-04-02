Контроль за продажами товаров через интернет — за какие нарушения будут штрафовать ФЛП в 2025 году

Человек рассчитывается за приобретенный в интернете товар. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственная налоговая служба отныне автоматически следит за карточными переводами некоторых граждан. Так, с 1 марта 2025 года орган на постоянной основе идентифицирует украинцев и налогоплательщиков, которые продают товары в интернете и получают за это денежные переводы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Так, налоговая оперирует данными из Системы учета данных РРО и имеет информацию о гражданах, которым перечисляют деньги на банковские счета за проданные товары. Это касается:

людей, которые ведут предпринимательскую деятельность без государственной регистрации;

физлиц-предпринимателей, которые получают средства на свои счета без регистрации РРО/ПРРО, поэтому "нарушают требования в части порядка проведения расчетов".

Отмечается, что за первые 20 дней марта налоговики идентифицировали "десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета". Оказалось, что некоторые граждане выполняли сотни переводов без государственной регистрации или использования РРО/ПРРО.

"Государственная налоговая служба прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за неправильной организации хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций", — говорится в сообщении.

Штрафы в 2025 году — сколько будут платить украинцы

от 17 тыс. грн до 34 тыс. — если ФЛП не зарегистрирует свою деятельность.

100% от суммы продажи за работу без РРО.

Что еще стоит знать

В апреле 2025 года физические лица-предприниматели на 1 и 2 упрощенной системе налогообложения должны уплатить 302,80 грн и 1 600 грн единого налога соответственно плюс по 800 грн военного сбора (ВС) за текущий месяц. Зато ФЛП на 3 группе отдают 5% ЕН и 1% ВС от дохода за 1 квартал до 20 мая.

Напомним, что ФЛП может совершенно неожиданно получить налоговый долг. Проблема, как правило, возникает у предпринимателей, которые имеют наемных работников.

Также мы рассказывали, когда ФЛП 3-й группы единого налога впервые в 2025 году заплатят военный сбор. Сумма налога не фиксированная.