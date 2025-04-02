Контроль за продажами товарів через інтернет — за які порушення штрафуватимуть ФОПів у 2025 році

Людина розраховується за придбаний в інтернеті товар. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна податкова служба відтепер автоматично слідкує за картковими переказами деяких громадян. Так, з 1 березня 2025 року орган на постійній основі ідентифікує українців та платників податків, які продають товари в інтернеті та отримують за це грошові перекази.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

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Так, податкова оперує даними із Системи обліку даних РРО та має інформацію про громадян, яким перераховують гроші на банківські рахунки за продані товари. Мова йде про людей:

які ведуть підприємницьку діяльність без державної реєстрації;

фізосіб-підприємців, які отримують кошти на свої рахунки без реєстрації РРО/ПРРО, тож "порушують вимоги у частині порядку проведення розрахунків".

Зазначається, що за перші 20 днів березня податківці ідентифікували "десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки". Виявилося, що деякі громадяни виконували сотні переказів без державної реєстрації або використання РРО/ПРРО.

"Державна податкова служба насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", — йдеться у повідомленні.

Штрафи у 2025 році — скільки платитимуть українці

від 17 тис. грн до 34 тис. — якщо ФОП не зареєструє свою діяльність.

100% від суми продажу за роботу без РРО.

Що ще варто знати

У квітні 2025 року фізичні особи-підприємці на 1 та 2 спрощеній системі оподаткування мають сплатити 302,80 грн і 1 600 грн єдиного податку відповідно плюс по 800 грн військового збору (ВЗ) за поточний місяць. Натомість ФОПи на 3 групи віддають 5% ЄП і 1% ВЗ від доходу за 1 квартал до 20 травня.

Нагадаємо, що ФОП може зовсім несподівано отримати податковий борг. Проблема, як правило, виникає у підприємців, які мають найманих працівників.

Також ми розповідали, коли ФОПи 3-ї групи єдиного податку вперше у 2025 році заплатять військовий збір. Сума податку не фіксована.