Онлайн-продажи в Украине — кому из украинцев придется платить налоги

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

Специалисты Налоговой службы Украины мониторят социальные сети и узнают о гражданах, которые уклоняются от уплаты налогов. Речь об украинцах, которые продают товары онлайн.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Как объяснила народная избранница, чтобы установить факт уклонения от уплаты налогов, специалисты анализируют:

данные с РРО;

открытые источники;

социальные сети;

маркетплейсы.

По словам Ольги Василевской-Смаглюк, налоговики точно заинтересуются гражданами, которые продают сотни одинаковых товаров и получают ежемесячный заработок в миллион гривен.

"Если это однородный товар, например, телефоны, наушники, или какие-то гаджеты, или что-либо, что не было в использовании, является новым и не является личными вещами того человека, который их продает. И объемы заработка этого человека превышают затраты налоговиков на выявление таких лиц. То есть, речь идет об уклонении на миллионы гривен ежемесячно. Меньшие суммы не заинтересуют нашу налоговую службу", — отметила она.

О чем еще стоит знать

В Украине контроль за налогообложением вскоре станет более жестким. Так, по словам председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нововведения появятся для украинцев, которые получают доходы от деятельности на цифровых платформах.

"Все исполнители и подрядчики, зарегистрированные на этих платформах, самостоятельно должны декларировать свои доходы и платить с них налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Этого практически никто не делает, а возможности ГНС для контроля таких налогоплательщиков крайне ограничены", — сказал Гетманцев.

Чтобы исправить эту ситуацию, парламенту вскоре предложат поддержать соответствующий законопроект. Ожидается, что его примут через три-четыре месяца.

Напомним, что в Украине представили матрицу налогообложения виртуальных активов. Гражданам, в частности, объяснили, как будут взимать средства с доходов от финансовых операций с криптовалютой. Также узнавайте, можно ли заплатить налоги за другого человека со своего счета.