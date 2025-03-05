Налоговое требование — когда и почему его получают украинцы

Парень закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

Иногда случается так, что у налогоплательщика возникает задолженность. Это серьезное нарушение, поэтому контролирующий орган должен на это отреагировать и направляет или вручает должнику так называемое налоговое требование.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, что это за документ и каких правил должны придерживаться налоговики при вручении налогового требования.

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Налоговое требование — что это такое

Как пояснили в налоговой службе в Ивано-Франковской области, налоговое требование — это письменный документ установленной формы, который получает налогоплательщик для того, чтобы погасить задолженность. При этом направить этот документ можно не ранее первого рабочего дня после того, как истек предельный срок уплаты суммы денежного обязательства.

В налоговом требовании должна быть следующая информация:

факт возникновения налогового долга;

право о налоговом залоге;

размер налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом;

обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок;

предупреждение об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога;

о возможных дате и времени проведения публичных торгов по их продаже.

"Налоговое требование направляется также плательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные Налоговым кодексом сроки, без предварительного направления (вручения) налогового уведомления-решения", — отметили в налоговой.

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