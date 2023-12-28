Счета в банках украинцев станут доступны налоговикам

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В рамках принятой правительством Национальной стратегии доходов Украины запланирована реформа в сфере налогов. Она рассчитана до 2030 года.

Об этом говорится в материалах Кабинета министров.

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Доступ налоговиков к банковской информации

В частности, в части "Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках" отмечается, что контролирующие органы должны получить доступ к информации о движении финансов на счетах налогоплательщиков в банках.

При этом в правительстве отмечают, что указанная информация — достаточно чувствительна, как в вопросе улучшения эффективности работы контролеров, так и в вопросе прав налогоплательщиков с учетом безопасности бизнеса, защиты коммерческой тайны и в целом персональных сведений.

Несмотря на это, в правительстве убеждены, что предоставление контролирующим органам доступа к банковской информации усилит аналитические возможности в работе налоговиков, введет новые сервисы для тех, кто добросовестно платит налоги. В частности, речь идет о составлении проектов налоговых деклараций за налогоплательщиков, что позволит представлять налоговую отчетность в один "клик". Также позволит ввести более прогрессивную шкалу ставок налогообложения и другие вещи, что являются базовыми для цивилизованных налоговых систем.

В то же время в Стратегии отмечается, что "в связи с низким уровнем доверия общества к контролирующим органам" сегодня это невозможно.

В связи с этим расширение полномочий Налоговой службы по доступу к сведениям о движении финансов на счетах налогоплательщиков потребует внедрения:

действенных мер, которые будут направлены на восстановление доверия к работе налоговых органов (особенно в отношении персональных данных налогоплательщиков);

предоставления украинцам гарантий по предотвращению использования соответствующих расширенных полномочий для давления и препятствования их работе.

Таким образом, налоговая реформа будет главным образом касаться налогоплательщиков, поэтому потребует коренной перестройки правил и принципов в работе контролирующих органов.

Кабмин запланировал в 2024 году внести изменения в Стратегию IТ Минфина в части ее согласования с Нацстратегией доходов по использованию информации и доступа к данным об объеме и обращении денежных средств налогоплательщиков на банковских счетах, применив подходы с кодированием (декодированием) открытых на персональных идентификаторов налогоплательщиков.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине 2023 год подходит к концу и налогоплательщикам следует своевременно уплатить налоги перед праздниками. В связи с этим в Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, когда будет последний банковский день в этом году.

Также мы писали, что за 2024 год владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.