Доходы за рубежом — какие налоги должны заплатить украинцы

Налоги за рубежом в 2024 году — должны ли платить украинцы
Граждане Украины, которые находятся за границей, должны уплатить налоги с доходов, полученных в других странах. При этом у украинцев есть возможность избежать двойного налогообложения.
Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.
Налоги на доходы за рубежом — о чем нужно знать
В госструктуре отметили, что платить налоги нужно за любой доход, полученный за рубежом.
"Если вы гражданин Украины и получаете доход за пределами страны, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Вам необходимо подать декларацию о получении доходов и уплатить налоги", — подчеркнули в ведомстве.
Для зарубежных доходов действуют следующие ставки:
- 18 % — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 1,5 % — военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).
Если поступления были в иностранной валюте, то сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.
Как обойтись без двойного налогообложения
Если вы решили платить налоги за рубежом, то в Украине не нужно будет платить налог на доходы. Но важно, чтобы у страны, в которой вы выполнили свой налоговый долг, было с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.
Далее иностранные налоговики предоставляют вам справку, которая подтверждает, что вы уплатили налоги. Ее нужно легализовать. Это означает:
- если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине надо уплатить еще 80 тыс. грн, то налог на родине не уплачивается;
- если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу — 20 тыс.
Ранее мы объясняли, что украинцы, которые ведут предпринимательскую деятельность, должны регулярно платить налоги. Например, в первый месяц весны ФОПам надо уплатить единый налог, военный сбор и единый социальный взнос.
Также напомним, что до конца 2025 года в Украине могут легализовать криптовалюту. Поэтому инвесторы начнут платить налог со своих доходов.
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