Налог на продажу авто — сколько нужно платить в Украине

Налоги на продажу автомобиля в Украине — что нужно знать
На Украине налог на продажу автомобиля устанавливается с учетом его стоимости, технических характеристик и возраста. Необходимо тщательно соблюдать налоговые нормы, ведь нарушение требований может привести к серьезным штрафным санкциям.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).
Налоги на продажу авто
Согласно действующим правилам, продажа двух легковых автомобилей в год не подлежит налогообложению. Однако для заключения договора купли-продажи обязательно необходимо предоставить документ, подтверждающий стоимость транспортного средства.
При продаже второго легкового автомобиля налог на прибыль составляет 5%, тогда как на третьем и последующих автомобилях этот налог возрастает до 18%. Что касается грузовых автомобилей, первый проданный автомобиль облагается налогом по ставке 5%, а за второй и последующие — уже 18%.
"Например, если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тысяч гривен, и налог в 5 % составит 22,5 тысячи гривен", — пояснили в МВД.
Кроме того, средняя рыночная стоимость автомобиля можно легко проверить на официальном сайте Министерства экономики Украины.
Важно отметить, что при продаже нескольких автомобилей через сервисные центры МВД нужно предоставить справку о средней стоимости или экспертной оценке транспортного средства.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине водительские удостоверения недавно получили новую отметку — код "78". Известно, что это означает, и какие могут быть последствия для водителей.
Также мы писали, что с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали почти 90 тысяч новых транспортных средств. Зарегистрировать новый автомобиль можно двумя способами.
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