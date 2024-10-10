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Налоги на продажу автомобиля в Украине — что нужно знать

10 октября 2024 15:20
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налог на продажу авто — сколько нужно платить в Украине
Продажа автомобилей. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

На Украине налог на продажу автомобиля устанавливается с учетом его стоимости, технических характеристик и возраста. Необходимо тщательно соблюдать налоговые нормы, ведь нарушение требований может привести к серьезным штрафным санкциям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

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Налоги на продажу авто

Согласно действующим правилам, продажа двух легковых автомобилей в год не подлежит налогообложению. Однако для заключения договора купли-продажи обязательно необходимо предоставить документ, подтверждающий стоимость транспортного средства.

При продаже второго легкового автомобиля налог на прибыль составляет 5%, тогда как на третьем и последующих автомобилях этот налог возрастает до 18%. Что касается грузовых автомобилей, первый проданный автомобиль облагается налогом по ставке 5%, а за второй и последующие — уже 18%.

"Например, если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тысяч гривен, и налог в 5 % составит 22,5 тысячи гривен", — пояснили в МВД.

Кроме того, средняя рыночная стоимость автомобиля можно легко проверить на официальном сайте Министерства экономики Украины.

Важно отметить, что при продаже нескольких автомобилей через сервисные центры МВД нужно предоставить справку о средней стоимости или экспертной оценке транспортного средства.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине водительские удостоверения недавно получили новую отметку — код "78". Известно, что это означает, и какие могут быть последствия для водителей.

Также мы писали, что с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали почти 90 тысяч новых транспортных средств. Зарегистрировать новый автомобиль можно двумя способами.

МВД налоги авто деньги продажа авто

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