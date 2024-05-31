В Украине изменят налоги для ФЛП — о чем идет речь

Подсчет налогов. Фото: Dutko

После увеличения основных налогов в 2024 году, в Украине также планируется повысить налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ожидается, что эти изменения вступят в силу в следующем году.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Читайте также:

Какие изменения готовят для предпринимателей

ФЛПов в Украине ожидает новый этап налоговых изменений, которые предусматриваются в Национальной стратегии и будут внедряться постепенно. Пока речь не идет об одновременном повышении основных ставок налогов и ужесточении требований для тех, кто пользуется единым налогом.

Сейчас в Украине действует 1,9 млн ФЛП, и это количество стремительно растет.

"С позиции налогообложения бизнеса режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления и влияет на принятие бизнес-решений", — сказано в Нацстратегии.

ФЛП предоставляется ряд преимуществ, например, они освобождены от обязанности вести учет товарных запасов по месту их реализации. Система была создана для поддержки малого бизнеса, но в результате превратилась в масштабную сеть, которой пользуются не только малые предприятия.

Итак, для ФЛП в Украине подготовили следующие изменения:

ФЛПы не будут регистрироваться, а будут получать статус автоматически после открытия счета в банке со статусом "для ведения предпринимательской деятельности". При закрытии счета статус ФЛП будет прекращен;

Ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до 18% в течение трех лет. После этого юрлицам запретят пользоваться единым налогом;

Вторую и третью группу ФЛП объединят в одну. Они будут платить налоги в размере от 3% до 17% в зависимости от сферы деятельности. Ставки будут постепенно повышаться в течение трех лет;

Уменьшат количество сфер деятельности, которые могут находиться на первой группе. Для объединенной второй группы станет обязательным использование регистраторов расчетных операций (РРО);

Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога также будут пересмотрены в сторону увеличения до 18% в течение трех лет.

Изменения в едином налоге и правилах для ФЛП планируют внедрить со следующего года. Эти правила будут вводиться в течение двух лет. Важно отметить, что проблемы с единым налогом указывают и международные партнеры Украины. Изменения потребуются, несмотря на возможную неблагоприятную реакцию общественности.

Что еще стоит знать

Напомним, государственный "ПриватБанк" запустил для украинских предпринимателей удобную опцию открытия счета ФЛП через свой портал. Это можно сделать несколькими способами: с помощью Smart ID и КЭП "ПриватБанка" или через "Дія.Підпис" государственного сервиса Действие.

Мы также писали, что с начала 2024 года в Украине было открыто около 74 тысяч новых бизнесов. Показатель на 33,6% превзошел результат в прошлом году.