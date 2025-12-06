Видео
Почему в платежках разные суммы за отопление — киевлянам сказали

Почему в платежках разные суммы за отопление — киевлянам сказали

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 08:45
Почему в Киеве разная цена за теплоснабжение — в Киевтеплоэнерго ответили
Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на протяжении последних шести лет остаются неизменными тарифы на тепловую энергию. Но все потребители платят по-разному, ведь конечная сумма в платежках зависит непосредственно от фактического потребления дома и наличия приборов учета.

В пресс-службе Киевтеплоэнерго объяснили, по какому принципу происходят начисления.

Читайте также:

Тарифы на отопление

По данным коммунальной компании, по состоянию на конец 2025 года тарифы для киевлян являются следующими:

  • стоимость тепла за 1 Гкал — 1 654,41 грн;
  • стоимость горячей воды за 1 м³ — 97,89 грн.

От чего зависит сумма в платежках

На конечную сумму, которую пишут потребителям в платежках ежемесячно, больше всего влияет объем потребления. Его определяют по домовым счетчикам, которые установлены в более 90% многоквартирных домов Киева.

Соответственно, на стоимость отопления по итогам месяца влияют три основных фактора:

  • внешняя температура воздуха — если холодно, то дом требует больше тепла;
  • объемы потребленного тепла — фактические показания счетчика;
  • энергоэффективность дома — возможность регулировать подачу тепла;
  • алгоритмы начислений — счетчики диктуют правила.

Начисления за отопление формируются на основании различных алгоритмов, в зависимости от того, какие счетчики установлены в доме и квартире. Если в доме имеется только общедомовой счетчик, то весь объем тепла, зафиксированный прибором, распределяется между всеми квартирами пропорционально их отапливаемой площади. На этой же основе оплачиваются и расходы за отопление мест общего пользования (МОП).

Как начисляют оплату для домов с общим и квартирными счетчиками

Жильцы квартир со счетчиком платят в соответствии со своими показаниями плюс доля за МОП. При этом потребители не могут отключиться от подачи тепла и передавать показатели "0", когда продолжается отопительный сезон. Существует минимальная часть потребления для каждого помещения, чтобы избежать ситуации, когда соседи обогревают свою квартиру за счет тепла, которое поступает через стены.

Оплата для квартир без счетчиков

Здесь жители оплачивают тепло по остаточному принципу. От общего потребления дома вычитаются суммы всех квартирных счетчиков и расходы на МОПы. Остаток делится между квартирами без индивидуального учета пропорционально площади.

Если же в целом доме отсутствует счетчик, тогда начисления происходят по правительственной методике (Приказ № 315). В платежках учтены тепловая нагрузка дома (максимальный расчетный объем тепла, заложенный при проектировании), фактическое количество часов поставки услуги, а также среднемесячная температура наружного воздуха.

Ранее мы рассказывали, будет ли достаточно тепло в квартирах украинцев этой зимой. Известно, к чему готовиться гражданам. Также мы писали, в каких домах быстро исчезнет тепло, если в Украине отключат отопление.

тарифы коммунальные услуги цены отопление квитанция
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
