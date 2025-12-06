Чому у Києві різна ціна за теплопостачання — у Київтеплоенерго відповіли

Гроші і квитанція за комуналку. Фото: Новини.LIVE

У Києві впродовж останніх шести років залишаються незмінними тарифи на теплову енергію. Але усі споживачі платять по-різному, адже кінцева сума у платіжках залежить безпосередньо від фактичного споживання будинку та наявності приладів обліку.

У пресслужбі Київтеплоенерго пояснили, за яким принципом відбуваються нарахування.

Тарифи на опалення

За даними комунальної компанії, станом на кінець 2025 року тарифи для киян є наступними:

вартість тепла за 1 Гкал — 1 654,41 грн;

вартість гарячої води за 1 м³ — 97,89 грн.

Від чого залежить сума у платіжках

На кінцеву суму, яка надходить споживачам у платіжках щомісяця, найбільше впливає обсяг споживання. Його визначають за будинковими лічильниками, які встановлені у понад 90% багатоквартирних будинків Києва.

Відповідно, на вартість опалення за підсумками місяця впливають три основні чинники:

зовнішня температура повітря — якщо холодно, то будинок потребує більше тепла;

обсяги спожитого тепла — фактичні показання лічильника;

енергоефективність будинку — можливість регулювати подавання тепла;

алгоритми нарахувань — лічильники диктують правила.

Нарахування за опалення формуються на підставі різних алгоритмів, залежно від того, які лічильники встановлені у будинку та квартирі. Якщо у будинку наявний лише загальнобудинковий лічильник, то весь обсяг тепла, зафіксований приладом, розподіляється між усіма квартирами пропорційно до їхньої опалювальної площі. На цій же основі сплачуються і витрати за опалення місць загального користування (МЗК).

Як нараховують оплату для будинків із загальним і квартирними лічильниками

Мешканці квартир з лічильником сплачують відповідно до своїх показань плюс частка за МЗК. При цьому споживачі не можуть відключитися від подачі тепла і передавати показники "0", коли триває опалювальний сезон. Існує мінімальна частка споживання для кожного помешкання, щоб уникнути ситуації, коли сусіди обігрівають свою квартиру за рахунок тепла, яке надходить через стіни.

Оплата для квартир без лічильників

Тут мешканці оплачують тепло за залишковим принципом. Від загального споживання будинку віднімаються суми всіх квартирних лічильників і витрати на МЗК. Залишок ділиться між квартирами без індивідуального обліку пропорційно до площі.

Якщо ж у цілому будинку відсутній лічильник, тоді нарахування відбуваються за урядовою методикою (Наказ № 315). У платіжках враховані теплове навантаження будинку (максимальний розрахунковий обсяг тепла, закладений під час проєктування), фактична кількість годин постачання послуги, а також середньомісячна температура зовнішнього повітря.

