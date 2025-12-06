Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чому в платіжках різні суми за опалення — киянам сказали

Чому в платіжках різні суми за опалення — киянам сказали

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 08:45
Чому у Києві різна ціна за теплопостачання — у Київтеплоенерго відповіли
Гроші і квитанція за комуналку. Фото: Новини.LIVE

У Києві впродовж останніх шести років залишаються незмінними тарифи на теплову енергію. Але усі споживачі платять по-різному, адже кінцева сума у платіжках залежить безпосередньо від фактичного споживання будинку та наявності приладів обліку.

У пресслужбі Київтеплоенерго пояснили, за яким принципом відбуваються нарахування. 

Реклама
Читайте також:

Тарифи на опалення

За даними комунальної компанії, станом на кінець 2025 року тарифи для киян є наступними:

  • вартість тепла за 1 Гкал — 1 654,41 грн;
  • вартість гарячої води за 1 м³ — 97,89 грн.

Від чого залежить сума у платіжках

На кінцеву суму, яка надходить споживачам у платіжках щомісяця, найбільше впливає обсяг споживання. Його визначають за будинковими лічильниками, які встановлені у понад 90% багатоквартирних будинків Києва.

Відповідно, на вартість опалення за підсумками місяця впливають три основні чинники:

  • зовнішня температура повітря — якщо холодно, то будинок потребує більше тепла;
  • обсяги спожитого тепла — фактичні показання лічильника;
  • енергоефективність будинку — можливість регулювати подавання тепла;
  • алгоритми нарахувань — лічильники диктують правила.

Нарахування за опалення формуються на підставі різних алгоритмів, залежно від того, які лічильники встановлені у будинку та квартирі. Якщо у будинку наявний лише загальнобудинковий лічильник, то весь обсяг тепла, зафіксований приладом, розподіляється між усіма квартирами пропорційно до їхньої опалювальної площі. На цій же основі сплачуються і витрати за опалення місць загального користування (МЗК).

Як нараховують оплату для будинків із загальним і квартирними лічильниками

Мешканці квартир з лічильником сплачують відповідно до своїх показань плюс частка за МЗК. При цьому споживачі не можуть відключитися від подачі тепла і передавати показники "0", коли триває опалювальний сезон. Існує мінімальна частка споживання для кожного помешкання, щоб уникнути ситуації, коли сусіди обігрівають свою квартиру за рахунок тепла, яке надходить через стіни.

Оплата для квартир без лічильників

Тут мешканці оплачують тепло за залишковим принципом. Від загального споживання будинку віднімаються суми всіх квартирних лічильників і витрати на МЗК. Залишок ділиться між квартирами без індивідуального обліку пропорційно до площі.

Якщо ж у цілому будинку відсутній лічильник, тоді нарахування відбуваються за урядовою методикою (Наказ № 315). У платіжках враховані теплове навантаження будинку (максимальний розрахунковий обсяг тепла, закладений під час проєктування), фактична кількість годин постачання послуги, а також середньомісячна температура зовнішнього повітря.

Раніше ми розповідали, чи буде достатньо тепло у квартирах українців цієї зими. Відомо, до чого готуватися громадянам. Також ми писали, у яких будинках швидко зникне тепло, якщо в Україні відключать опалення

тарифи комунальні послуги ціни опалення квитанція
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації