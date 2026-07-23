Почему приостанавливают начисление пенсии: основные причины и способы решения проблемы

Деньги, человек смотрит вдаль. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Получение пенсионного удостоверения еще не гарантирует бесперебойного поступления средств. Иногда Пенсионный фонд может внезапно заморозить или вообще отменить начисления. Чаще всего это происходит не из-за изменения законодательства, а из-за мелких ситуаций, о которых сами украинцы даже не догадываются.

Об основных причинах лишения пенсионеров ежемесячных выплат рассказало онлайн-СМИ "На пенсии", передают Новини.LIVE.

Почему Пенсионный фонд приостанавливает выплаты

По словам специалиста, финансовый поток чаще всего перекрывают по следующим причинам:

отсутствие движения по карте или почте. Если полгода подряд не расплачивались картой или не забирали пенсию наличными в почтовом отделении;

своевременно не пройдена идентификация. Это необходимая процедура для внутренне перемещенных лиц, которые обязаны периодически обновлять данные;

отказ со стороны банка. Если карта была заблокирована, ее срок действия истек или банк вернул деньги обратно из-за технических ошибок при начислении;

обнаружение недостоверных данных. Если в ходе мониторинга будут выявлены какие-либо несоответствия в предоставленных документах, ПФУ приостанавливает выплату пенсии;

личная инициатива гражданина. Пенсионер сам подает заявление о временной приостановке начислений. Обычно это происходит в случаях, когда пенсионер получает социальную помощь за рубежом;

смерть или официальное исчезновение без вести: при таких обстоятельствах выплаты прекращаются на законодательном уровне.

Что делать в случае прекращения выплат без уважительных причин

Если выплаты прекратились по неизвестным причинам, необходимо как можно скорее обратиться в отделение Пенсионного фонда вашего города. После устранения проблем и предоставления необходимых документов начисление средств будет возобновлено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года отдельные категории украинцев получат пенсионные выплаты в размере более 26 000 гривен. Начислять такие суммы будут по специальному порядку для бывших сотрудников госучреждений, силовиков и лиц, работавших в опасных для здоровья условиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что благотворительная организация "Каритас Украины" предоставляет агрогранты в размере до 37 800 гривен для переселенцев. Финансовая поддержка предназначена для внутренне перемещенных лиц, которые занимаются сельским хозяйством в определенных общинах региона и нуждаются в средствах на покупку оборудования, кормов или домашних животных.