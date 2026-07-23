Блокировка пенсионных выплат: за что ПФУ приостанавливает начисление денег и как возобновить выплаты

Деньги, человек смотрит вдаль. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Получение пенсионного удостоверения еще не гарантирует бесперебойного поступления средств. Иногда Пенсионный фонд может внезапно заморозить или вообще отменить начисления. Чаще всего это происходит не из-за изменения законодательства, а из-за мелких ситуаций, о которых сами украинцы даже не догадываются.

Об основных причинах лишения пенсионеров ежемесячных выплат рассказало онлайн-СМИ "На пенсии", передают Новини.LIVE.

Почему Пенсионный фонд приостанавливает выплаты

По словам специалиста, финансовый поток чаще всего перекрывают по следующим причинам:

отсутствие движения по карте или почте. Если полгода подряд не расплачивались картой или не забирали пенсию наличными в почтовом отделении;

своевременно не пройдена идентификация. Это необходимая процедура для внутренне перемещенных лиц, которые обязаны периодически обновлять данные;

отказ со стороны банка. Если карта была заблокирована, ее срок действия истек или банк вернул деньги обратно из-за технических ошибок при начислении;

обнаружение недостоверных данных. Если в ходе мониторинга будут выявлены какие-либо несоответствия в предоставленных документах, ПФУ приостанавливает выплату пенсии;

личная инициатива гражданина. Пенсионер сам подает заявление о временной приостановке начислений. Обычно это происходит в случаях, когда пенсионер получает социальную помощь за рубежом;

смерть или официальное исчезновение без вести: при таких обстоятельствах выплаты прекращаются на законодательном уровне.

Что делать в случае прекращения выплат без уважительных причин

Если выплаты прекратились по неизвестным причинам, необходимо как можно скорее обратиться в отделение Пенсионного фонда вашего города. После устранения проблем и предоставления необходимых документов начисление средств будет возобновлено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года отдельные категории украинцев получат пенсионные выплаты в размере более 26 000 гривен. Начислять такие суммы будут по специальному порядку для бывших сотрудников госучреждений, силовиков и лиц, работавших в опасных для здоровья условиях.

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