Выплаты семьям погибших добровольцев — что согласовал Кабмин

По 15 млн грн семьям погибших защитников — как их выплатят
Кабинет министров Украины утвердил механизм, по которому семьи погибших на войне с Россией добровольцев смогут получить финансовую поддержку от государства. В частности известно, как будут начислять выплаты.
Редакция Новини.LIVE объясняет, что должны знать украинцы.
Как государство будет оказывать материальную помощь
Члены семей погибших военнослужащих-добровольцев должны подать заявление на выплаты. Как говорится на сайте Министерства по делам ветеранов, отправить его можно как обычной почтой, так и на email. Также важно не дублировать документы, если есть информация в государственных реестрах.
Также правительство уточнило обязанности Министерства по делам ветеранов. Госучреждение, в частности, должно:
- проверять данные;
- запрашивать информацию о предыдущих выплатах;
- заслушивать заявителей и свидетелей;
- в течение решения подготовить решение о выплатах.
"Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не оставляет своих - а поддерживает, защищает и чествует достойно", — говорится в сообщении.
Кто может получить помощь и о какой сумме идет речь
Такое право есть у членов семей погибших и умерших украинских военнослужащих-добровольцев, которые во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими составляющими Сил обороны участвовали в отпоре агрессии российского режима.
На выплаты могут рассчитывать семьи военных, которые погибли:
- с 24 февраля 2022 по 25 марта 2022 года — без уточнения территории, на которой человек погиб;
- с 26 марта 2022 года — если гибель произошла на территории, где ведутся боевые действия.
Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Однако деньги начисляют в два этапа:
- 1/5 выплачивают сразу;
- 4/5 — переводят в течение 40 месяцев равными частями.
При этом Кабмин разрешил семьям выбирать наиболее выгодную помощь, если они претендуют на несколько видов выплат. Если же кто-то из членов семьи откажется получать деньги, то эту сумму распределят между другими представителями семьи.
Напомним, 30 июля стало известно, что к программе "Контракт 18-24" смогут присоединиться операторы дронов. Защитникам тоже будут выплачивать 1 миллион гривен. Узнавайте также, на каких основаниях защитнику могут не начислить дополнительное вознаграждение.
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