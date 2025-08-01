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Главная Финансы По 15 млн грн семьям погибших защитников — как их выплатят

По 15 млн грн семьям погибших защитников — как их выплатят

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:04
Выплаты семьям погибших добровольцев — что согласовал Кабмин
Прощание с погибшим защитником. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил механизм, по которому семьи погибших на войне с Россией добровольцев смогут получить финансовую поддержку от государства. В частности известно, как будут начислять выплаты.

Редакция Новини.LIVE объясняет, что должны знать украинцы.

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Члены семей погибших военнослужащих-добровольцев должны подать заявление на выплаты. Как говорится на сайте Министерства по делам ветеранов, отправить его можно как обычной почтой, так и на email. Также важно не дублировать документы, если есть информация в государственных реестрах.

Также правительство уточнило обязанности Министерства по делам ветеранов. Госучреждение, в частности, должно:

  • проверять данные;
  • запрашивать информацию о предыдущих выплатах;
  • заслушивать заявителей и свидетелей;
  • в течение решения подготовить решение о выплатах.

"Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не оставляет своих - а поддерживает, защищает и чествует достойно", — говорится в сообщении.

Кто может получить помощь и о какой сумме идет речь

Такое право есть у членов семей погибших и умерших украинских военнослужащих-добровольцев, которые во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими составляющими Сил обороны участвовали в отпоре агрессии российского режима.

На выплаты могут рассчитывать семьи военных, которые погибли:

  • с 24 февраля 2022 по 25 марта 2022 года — без уточнения территории, на которой человек погиб;
  • с 26 марта 2022 года — если гибель произошла на территории, где ведутся боевые действия.

Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Однако деньги начисляют в два этапа:

  • 1/5 выплачивают сразу;
  • 4/5 — переводят в течение 40 месяцев равными частями.

При этом Кабмин разрешил семьям выбирать наиболее выгодную помощь, если они претендуют на несколько видов выплат. Если же кто-то из членов семьи откажется получать деньги, то эту сумму распределят между другими представителями семьи.

Напомним, 30 июля стало известно, что к программе "Контракт 18-24" смогут присоединиться операторы дронов. Защитникам тоже будут выплачивать 1 миллион гривен. Узнавайте также, на каких основаниях защитнику могут не начислить дополнительное вознаграждение.

выплаты ВСУ финансовая помощь деньги война в Украине гибель
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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