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Головна Фінанси По 15 млн грн сім’ям загиблих захисників — як їх виплачуватимуть

По 15 млн грн сім’ям загиблих захисників — як їх виплачуватимуть

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 17:04
Виплати сім'ям загиблих добровольців — що ухвалив Кабмін
Прощання із загиблим захисником. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України затвердив механізм, за яким сім'ї загиблих на війні з Росією добровольців зможуть отримати фінансову підтримку від держави. Зокрема, відомо, як нараховуватимуть виплати.

Редакція Новини.LIVE пояснює, що мають знати українці. 

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Як держава надаватиме матеріальну допомогу 

Члени сімей загиблих військовослужбовців-добровольців повинні подати заяву на виплати. Як йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів, надіслати її можна як звичайною поштою, так і на email. Також важливо не дублювати документи, якщо є інформація в державних реєстрах.

Також уряд уточнив обов'язки Міністерства у справах ветеранів. Держустанова, зокрема, повинна:

  • перевіряти дані;
  • запитувати інформацію про попередні виплати;
  • заслуховувати заявників та свідків;
  • впродовж рішення підготувати рішення щодо виплат.

"Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх, а підтримує, захищає і вшановує гідно", — йдеться у повідомленні. 

Хто може отримати допомогу та про яку суму йдеться

Таке право є у членів сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони брали участь у відсічі агресії російського режиму.

На виплати можуть розраховувати родини військових, які загинули:

  • з 24 лютого 2022 по 25 березня 2022 року — без уточнення території, на якій людина загинула;
  • з 26 березня 2022 року — якщо загибель сталася на території, де ведуться бойові дії.

Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень. Однак гроші нараховують у два етапи: 

  • 1/5 виплачують відразу;
  • 4/5 — переказують впродовж 40 місяців рівними частинами.

При цьому Кабмін дозволив сім'ям обирати найбільш вигідну допомогу, якщо вони претендують на кілька видів виплат. Якщо ж хтось із членів сім'ї відмовиться отримувати гроші, то цю суму розподілять між іншими представниками родини.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що до програми "Контракт 18-24" зможуть долучитися оператори дронів. Захисникам теж виплачуватимуть 1 мільйон гривень. Дізнавайтесь також, на яких підставах захиснику можуть не нарахувати додаткову винагороду

виплати ЗСУ фінансова допомога гроші війна в Україні загибель
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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