Показатели за свет в платежке ПриватБанка — какую проблему нашли потребители

Показатели на счетчике. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы ежемесячно платят за потребленный свет, а также присылают показатели своего электросчетчика. Однако у некоторых абонентов компании ДТЭК "Киевские электросети" возникают с этим проблемы.

Об этом написал пользователь социальной сети Facebook Сергей Булий под одним из постов ДТЭК.

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Что произошло

По словам мужчины, в платежной системе ПриватБанка в платежке за электроэнергию уже два месяца отсутствуют поля для внесения показаний счетчика.

"ПриватБанк ответил, что функцию отключили с вашей стороны. Зачем это? Что за схемы новые?" — говорится в сообщении.

Каким был ответ ДТЭК

В ответ на комментарий в ДТЭК "Киевские электросети" объяснили, что у них отсутствуют технические или организационные отношения к платежной платформе ПриватБанка.

"Отображение полей для внесения показателей в платежках формируется непосредственно банком, в соответствии с его внутренними настройками и политиками", — отметили в компании.

Также там посоветовали мужчине передавать показатели электросчетчика через официальные дистанционные сервисы, выбрав оптимальный для себя вариант:

позвонив в колл-центр ОСР;

через личный кабинет на сайте ДТЭК;

через компанию Yasno, указав номер счета и данные счетчика;

воспользовавшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

В какие сроки нужно предоставлять показатели счетчика

Чтобы данные были учтены по состоянию на 1 число, их нужно подать:

за два дня до конца текущего месяца;

в период с 1 по 3 число следующего месяца.

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