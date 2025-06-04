Показатели за свет в платежке ПриватБанка — какую проблему нашли потребители

Платежка за свет в ПриватБанке — что не так со счетом
Украинцы ежемесячно платят за потребленный свет, а также присылают показатели своего электросчетчика. Однако у некоторых абонентов компании ДТЭК "Киевские электросети" возникают с этим проблемы.
Об этом написал пользователь социальной сети Facebook Сергей Булий под одним из постов ДТЭК.
Что произошло
По словам мужчины, в платежной системе ПриватБанка в платежке за электроэнергию уже два месяца отсутствуют поля для внесения показаний счетчика.
"ПриватБанк ответил, что функцию отключили с вашей стороны. Зачем это? Что за схемы новые?" — говорится в сообщении.
Каким был ответ ДТЭК
В ответ на комментарий в ДТЭК "Киевские электросети" объяснили, что у них отсутствуют технические или организационные отношения к платежной платформе ПриватБанка.
"Отображение полей для внесения показателей в платежках формируется непосредственно банком, в соответствии с его внутренними настройками и политиками", — отметили в компании.
Также там посоветовали мужчине передавать показатели электросчетчика через официальные дистанционные сервисы, выбрав оптимальный для себя вариант:
- позвонив в колл-центр ОСР;
- через личный кабинет на сайте ДТЭК;
- через компанию Yasno, указав номер счета и данные счетчика;
- воспользовавшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
В какие сроки нужно предоставлять показатели счетчика
Чтобы данные были учтены по состоянию на 1 число, их нужно подать:
- за два дня до конца текущего месяца;
- в период с 1 по 3 число следующего месяца.
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