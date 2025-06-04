Показники за світло у платіжці ПриватБанку — яку проблему знайшли споживачі

Платіжка за світло у ПриватБанку — що не так із рахунком
Українці щомісяця платять за спожите світло, а також надсилають показники свого електролічильника. Однак у деяких абонентів компанії ДТЕК "Київські електромережі" виникають із цим проблеми.
Про це написав користувач соціальної мережі Facebook Сергій Булій під одним із дописів ДТЕК.
Що сталося
За словами чоловіка, у платіжній системі ПриватБанку в платіжці за електроенергію вже два місяці відсутні поля для внесення показників лічильника.
"ПриватБанк відповів, що функцію відключили з вашого боку. Навіщо це? Що за схеми нові?" — йдеться у повідомленні.
Якою була відповідь ДТЕК
У відповідь на коментар в ДТЕК "Київські електромережі" пояснили, що у них відсутні технічні або організаційні відношення до платіжної платформи ПриватБанку.
"Відображення полів для внесення показників у платіжках формується безпосередньо банком, відповідно до його внутрішніх налаштувань і політик", — зауважили в компанії.
Також там порадили чоловікові передавати показники електролічильника через офіційні дистанційні сервіси, обравши оптимальний для себе варіант:
- зателефонувавши до кол-центру ОСР;
- через особистий кабінет на сайті ДТЕК;
- через компанію Yasno, вказавши номер рахунку та дані лічильника;
- скориставшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
У які терміни потрібно надавати показники лічильника
Щоб дані були враховані станом на 1 число, їх потрібно подати:
- за два дні до кінця поточного місяця;
- у період із 1 по 3 число наступного місяця.
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