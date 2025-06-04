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Платіжка за світло у ПриватБанку — що не так із рахунком

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Дата публікації: 4 червня 2025 18:39
Показники за світло у платіжці ПриватБанку — яку проблему знайшли споживачі
Показники на лічильнику. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці щомісяця платять за спожите світло, а також надсилають показники свого електролічильника. Однак у деяких абонентів компанії ДТЕК "Київські електромережі" виникають із цим проблеми.

Про це написав користувач соціальної мережі Facebook Сергій Булій під одним із дописів ДТЕК. 

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Що сталося

За словами чоловіка, у платіжній системі ПриватБанку в платіжці за електроенергію вже два місяці відсутні поля для внесення показників лічильника.

"ПриватБанк відповів, що функцію відключили з вашого боку. Навіщо це? Що за схеми нові?" — йдеться у повідомленні. 

Якою була відповідь ДТЕК 

У відповідь на коментар в ДТЕК "Київські електромережі" пояснили, що у них відсутні технічні або організаційні відношення до платіжної платформи ПриватБанку.

"Відображення полів для внесення показників у платіжках формується безпосередньо банком, відповідно до його внутрішніх налаштувань і політик", — зауважили в компанії.

Також там порадили чоловікові передавати показники електролічильника через офіційні дистанційні сервіси, обравши оптимальний для себе варіант:

  • зателефонувавши до кол-центру ОСР;
  • через особистий кабінет на сайті ДТЕК;
  • через компанію Yasno, вказавши номер рахунку та дані лічильника;
  • скориставшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

У які терміни потрібно надавати показники лічильника

Щоб дані були враховані станом на 1 число, їх потрібно подати:

  • за два дні до кінця поточного місяця;
  • у період із 1 по 3 число наступного місяця.

Раніше ми розповідали, чи зміняться для українців тарифи на комунальні послуги влітку. Відомо, зокрема, якою буде ціна на світло з 1 червня. 

Також зауважимо, що комунальні послуги в Україні поступово дорожчають. Упродовж року — з квітня 2024-го по квітень 2025-го — середній рівень зростання тарифів досягнув 20,1%

комунальні послуги ПриватБанк ДТЕК лічильники світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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