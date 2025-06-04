Показники за світло у платіжці ПриватБанку — яку проблему знайшли споживачі

Показники на лічильнику. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці щомісяця платять за спожите світло, а також надсилають показники свого електролічильника. Однак у деяких абонентів компанії ДТЕК "Київські електромережі" виникають із цим проблеми.

Про це написав користувач соціальної мережі Facebook Сергій Булій під одним із дописів ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Що сталося

За словами чоловіка, у платіжній системі ПриватБанку в платіжці за електроенергію вже два місяці відсутні поля для внесення показників лічильника.

"ПриватБанк відповів, що функцію відключили з вашого боку. Навіщо це? Що за схеми нові?" — йдеться у повідомленні.

Якою була відповідь ДТЕК

У відповідь на коментар в ДТЕК "Київські електромережі" пояснили, що у них відсутні технічні або організаційні відношення до платіжної платформи ПриватБанку.

"Відображення полів для внесення показників у платіжках формується безпосередньо банком, відповідно до його внутрішніх налаштувань і політик", — зауважили в компанії.

Також там порадили чоловікові передавати показники електролічильника через офіційні дистанційні сервіси, обравши оптимальний для себе варіант:

зателефонувавши до кол-центру ОСР;

через особистий кабінет на сайті ДТЕК;

через компанію Yasno, вказавши номер рахунку та дані лічильника;

скориставшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

У які терміни потрібно надавати показники лічильника

Щоб дані були враховані станом на 1 число, їх потрібно подати:

за два дні до кінця поточного місяця;

у період із 1 по 3 число наступного місяця.

Раніше ми розповідали, чи зміняться для українців тарифи на комунальні послуги влітку. Відомо, зокрема, якою буде ціна на світло з 1 червня.

Також зауважимо, що комунальні послуги в Україні поступово дорожчають. Упродовж року — з квітня 2024-го по квітень 2025-го — середній рівень зростання тарифів досягнув 20,1%