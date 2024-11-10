Что украинцы бесплатно отдают на OLX.

Гаражная распродажа. Источник: ndms.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В современную эпоху технологий и онлайн-сервисов покупка и продажа товаров стали более простыми и доступными, чем когда-либо. Каждый день тысячи украинцев выкладывают объявления в интернете, чтобы продать ненужные вещи и немного заработать. Среди предложений можно найти настоящие сокровища, которые владельцы готовы отдать бесплатно.

Новини.LIVE собрали самые забавные "бесплатные" объявления, которые встречаются на OLX.

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Старые доски

Первый "товар" в нашем списке — это старые доски. И по фото можно увидеть, что автор объявления не соврала. Доски действительно выглядят старыми. Это неудивительно, потому что когда-то они служили полом. Их и правда отдают бесплатно, но только при условии самовывоза. Чтобы стать счастливым обладателем того, что когда-то было полом, вам нужно будет посетить Ивано-Франковск. Там автор объявления вам их отдаст.

Объявления бесплатной раздачи старых досок. Источник: OLX

"Я хочу, чтобы песни звучали"

Хотите пополнить свою библиотеку, но хотите сэкономить немного денег? Предлагаем вам следующее объявление. Если вы на него отзоветесь, то вам вообще не нужно будет платить за это деньги. Совершенно бесплатно ваша книжная полка пополнится сборником самых популярных песен для застолья. Описание этой книги говорит, что в ней вы найдете "забытые трогательные мотивы и сможете воспроизвести в памяти потерянные строки, и точно вам будет чем развлечь ваших друзей и родственников".

Объявление бесплатной раздачи сборника песен "Я хочу, чтобы песни звучали". Источник: OLX

Флаконы от духов

Наивно было ожидать, что бесплатно вам кто-нибудь отдаст флакон с духами. А вот флаконы без духов на OLX найти можно. Автор объявления безвозмездно готов отдать четыре таких емкости. Как указывается, все они в хорошем состоянии. Впрочем, если вам понравился только один флакон, вам все равно придется унести все четыре. Отдельно их не отдают.

Объявления бесплатной раздачи флаконов от духов. Источник: OLX

Строительный мусор

Зачем платить деньги за вывоз мусора, если его можно предложить у вас забрать. Автор объявления отмечает, что оно вам может понадобиться в случае, если вы захотите что-то засыпать при проведении строительных работ. Также он указал размеры груды мусора: примерно 5 метров в длину, 2,5 метра в ширину, 2 метра в высоту.

Объявления бесплатной раздачи строительного мусора. Источник: OLX

Холодильник Coca-Cola

Мы уверены, что многие не были бы против абсолютно бесплатно получить холодильник Coca-Cola. И это можно сделать, откликнувшись на последнее объявление в нашем списке. Впрочем, дьявол всегда кроется в деталях. Во-первых, как отмечено в объявлении, холодильник работает, но не холодит. А во-вторых, узнать, что это холодильник Coca-Cola — не самая простая вещь. Дело в том, что он оклеен обоями. Если вас все еще заинтересовало это предложение, то забрать холодильник (доставки, конечно, нет) можно в Черкассах.

Объявления бесплатной раздачи холодильника Coca-Cola. Источник: OLX

Напомним, мы рассказывали, как выглядит самая дешевая квартира в Одессе . На OLX продается квартира, общая которой — 12 кв. м, из которых 2 кв. м занимает кухня.

Также на ОLХ можно найти двигатель от дрона "шахед" . В объявлении указано, что бензиновый двигатель и обозначен как "подержанный товар" и имеет небольшой дефект.