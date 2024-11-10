Що українці безкоштовно віддають на OLX

Гаражний розпродаж. Джерело: ndms.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У сучасну епоху технологій та онлайн-сервісів купівля та продаж товарів стали простішими та доступнішими ніж будь-коли. Щодня тисячі українців викладають оголошення в інтернеті, щоб продати непотрібні речі та трохи заробити. Серед пропозицій можна знайти справжні скарби, які їх власники готові віддати безкоштовно.

Новини.LIVE зібрали найкумедніші "безкоштовні" оголошення, які зустрічаються на OLX.

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Старі дошки

Перший "товар" у нашому списку — це старі дошки. І по фото можна побачити, що авторка оголошення не збрехала. Дошки дійсно виглядають старими. Це й не дивно, бо колись вони слугували підлогою. Їх і справді віддають безкоштовно, але лише за умови самовивезення. Щоб стати щасливим власником того, що колись було підлогою вам потрібно буде завітати до Івано-Франківська. Саме там автор оголошення вам їх віддасть.

Оголошення безкоштовної роздачі старих дошок. Джерело: OLX

"Я хочу, щоб пісні звучали"

Бажаєте поповнити свою бібліотеку, але хочете зекономити трохи грошей? Пропонуємо вам наступне оголошення. Якщо ви на нього відгукнетесь, то вам взагалі не потрібно буде платити для цього гроші. Абсолютно безкоштовно ваша книжкова полиця поповниться збіркою найбільш популярних пісень для застілля. Опис цієї книги говорить, що в ній ви знайдете "забуті зворушливі мотиви та зможете відтворити в пам'яті загублені рядки, і точно вам буде чим розважити ваших друзів і родичів".

Оголошення безкоштовної роздачі збірки пісень "Я хочу, щоб пісні звучали". Джерело: OLX

Флакони від парфумів

Наївно було очікувати, що безкоштовно вам хтось віддасть флакон з парфумами. А от флакони без парфумів на OLX знайти можна. Авторка оголошення безоплатно готовий віддати чотири таких ємності. Як зазначається, всі вони в гарному стані. Втім, якщо вам сподобався тільки один флакон, вам все одно доведеться забрати всі чотири. Окремо їх не віддають.

Оголошення безкоштовної роздачі флаконів від парфумів. Джерело: OLX

Будівельне сміття

Навіщо платити гроші за вивіз будівельного сміття, якщо його можна запропонувати у вас забрати. Автор оголошення зазначає, що воно вам може знадобитися в разі якщо ви захочете щось засипати при проведенні будівельних робіт. Також він вказав розміри купи сміття: приблизно 5 метрів в довжину, 2,5 метра в ширину, 2 метри у висоту.

Оголошення безкоштовної роздачі будівельного сміття. Джерело: OLX

Холодильник Coca-Cola

Ми впевнені, що багато хто не був би проти абсолютно безкоштовно отримати холодильник Coca-Cola. І це можна зробити, відгукнувшись на останнє оголошення за нашого списку. Втім, диявол завжди криється в деталях. По-перше, як зазначено в оголошенні, холодильник працює, але не холодить. А по-друге, дізнатись, що це саме холодильник Coca-Cola — не найпростіша річ. Річ у тому, що він обклеєний шпалерами. Якщо вас все ще зацікавила ця пропозиція, то забрати холодильник (доставки, звісно, немає) можна у місті Черкаси.

Оголошення безкоштовної роздачі холодильника Coca-Cola. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми розповідали який вигляд має найдешевша квартира в Одесі. На OLX продається квартира загальна якої — 12 кв. м, з яких 2 кв. м займає кухня.

Також на ОLХ можна знайти двигун від дрона "шахед". В оголошенні вказано, що двигун бензиновий і позначений як "уживаний товар" та має невеликий дефект.