Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX arrow

Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

10 листопада 2024 05:58
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Що українці безкоштовно віддають на OLX
Гаражний розпродаж. Джерело: ndms.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У сучасну епоху технологій та онлайн-сервісів купівля та продаж товарів стали простішими та доступнішими ніж будь-коли. Щодня тисячі українців викладають оголошення в інтернеті, щоб продати непотрібні речі та трохи заробити. Серед пропозицій можна знайти справжні скарби, які їх власники готові віддати безкоштовно.

Новини.LIVE зібрали найкумедніші "безкоштовні" оголошення, які зустрічаються на OLX.

Читайте також:

Старі дошки

Перший "товар" у нашому списку — це старі дошки. І по фото можна побачити, що авторка оголошення не збрехала. Дошки дійсно виглядають старими. Це й не дивно, бо колись вони слугували підлогою. Їх і справді віддають безкоштовно, але лише за умови самовивезення. Щоб стати щасливим власником того, що колись було підлогою вам потрібно буде завітати до Івано-Франківська. Саме там автор оголошення вам їх віддасть.

Дошки на OLX
Оголошення безкоштовної роздачі старих дошок. Джерело: OLX

"Я хочу, щоб пісні звучали"

Бажаєте поповнити свою бібліотеку, але хочете зекономити трохи грошей? Пропонуємо вам наступне оголошення. Якщо ви на нього відгукнетесь, то вам взагалі не потрібно буде платити для цього гроші. Абсолютно безкоштовно ваша книжкова полиця поповниться збіркою найбільш популярних пісень для застілля. Опис цієї книги говорить, що в ній ви знайдете "забуті зворушливі мотиви та зможете відтворити в пам'яті загублені рядки, і точно вам буде чим розважити ваших друзів і родичів".

Книги на OLX
Оголошення безкоштовної роздачі збірки пісень "Я хочу, щоб пісні звучали". Джерело: OLX

Флакони від парфумів

Наївно було очікувати, що безкоштовно вам хтось віддасть флакон з парфумами. А от флакони без парфумів на OLX знайти можна. Авторка оголошення безоплатно готовий віддати чотири таких ємності. Як зазначається, всі вони в гарному стані. Втім, якщо вам сподобався тільки один флакон, вам все одно доведеться забрати всі чотири. Окремо їх не віддають.

Парфуми на OLX
Оголошення безкоштовної роздачі флаконів від парфумів. Джерело: OLX

Будівельне сміття

Навіщо платити гроші за вивіз будівельного сміття, якщо його можна запропонувати у вас забрати. Автор оголошення зазначає, що воно вам може знадобитися в разі якщо ви захочете щось засипати при проведенні будівельних робіт. Також він вказав розміри купи сміття: приблизно 5 метрів в довжину, 2,5 метра в ширину, 2 метри у висоту.

Безкоштовні оголошення на OLX
Оголошення безкоштовної роздачі будівельного сміття. Джерело: OLX

Холодильник Coca-Cola

Ми впевнені, що багато хто не був би проти абсолютно безкоштовно отримати холодильник Coca-Cola. І це можна зробити, відгукнувшись на останнє оголошення за нашого списку.  Втім, диявол завжди криється в деталях. По-перше, як зазначено в оголошенні, холодильник працює, але не холодить. А по-друге, дізнатись, що це саме холодильник Coca-Cola — не найпростіша річ. Річ у тому, що він обклеєний шпалерами. Якщо вас все ще зацікавила ця пропозиція, то забрати холодильник (доставки, звісно, немає) можна у місті Черкаси.

Холодильник на OLX
Оголошення безкоштовної роздачі холодильника Coca-Cola. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми розповідали який вигляд має найдешевша квартира в Одесі. На OLX продається квартира загальна якої — 12 кв. м, з яких 2 кв. м займає кухня. 

Також на ОLХ можна знайти двигун від дрона "шахед". В оголошенні вказано, що двигун бензиновий і позначений як "уживаний товар" та має невеликий дефект.

 

Україна ціни в Україні гроші OLX топи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:47 Рекордна кількість дронів над Україною — скільки збила ППО

10:46 Мешканець Куп'янська побив чоловіка — як його покарав суд

10:40 Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена

10:18 Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла

10:13 Ворог завдав масованого удару по Запорізькій області

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:13 Уряд пропонує зміни до бюджету-2025 — на що витратять кошти

09:48 В Одесі розгорнули оперативний штаб — де саме

09:25 Туск повідомив про декларацію щодо припинення вогню від США

09:21 В Одесі частина вулиць залишилась без світла — причини

09:19 У Садового організовують для львів'ян тренінги з порятунку життя

10:47 Рекордна кількість дронів над Україною — скільки збила ППО

10:46 Мешканець Куп'янська побив чоловіка — як його покарав суд

10:40 Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена

10:18 Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла

10:13 Ворог завдав масованого удару по Запорізькій області

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:13 Уряд пропонує зміни до бюджету-2025 — на що витратять кошти

09:48 В Одесі розгорнули оперативний штаб — де саме

09:25 Туск повідомив про декларацію щодо припинення вогню від США

09:21 В Одесі частина вулиць залишилась без світла — причини

09:19 У Садового організовують для львів'ян тренінги з порятунку життя

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд