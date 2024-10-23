После войны в Украине планируют ввести "вторую" пенсию — министр соцполитики

После войны в Украине появится "вторая" пенсия
В правительстве не отказались от идеи введения второго обязательного уровня пенсионной системы. Его внедрение запланировано сразу после конца войны.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
"Мы будем внедрять обязательную накопительную систему. Мы уже согласовали законодательство на уровне рабочих органов. Если новая солидарная система заработает с июля нового года, то работа по обязательной накопительной начнется сразу после окончания войны", — заявила Жолнович.
Вариаций, как будет работать второй уровень пенсионной системы, было множество. Но суть самого принципа заключается в том, что каждому работающему украинцу придется в обязательном порядке производить отчисления из своей зарплаты в специальный фонд.
Как отметила Жолнович, планируется, что в начале работы второго уровня пенсионной системы аккумулировать средства украинцев сможет только государственный фонд. А через несколько лет — руководить накоплениями граждан хотят разрешить и частным фондам.
Что еще нужно знать
Как сообщали Новини.LIVE, в следующем году правительство планирует провести реформу солидарной пенсионной системы, изменив подход к системе начислений пенсий. Суть новшеств состоит в начислении специальных баллов за каждый месяц, когда человек уплачивал страховой взнос или работал.
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