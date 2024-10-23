После войны в Украине планируют ввести "вторую" пенсию — министр соцполитики

Пенсионерка в кассе банка ФОТО: galychyna.if.ua

В правительстве не отказались от идеи введения второго обязательного уровня пенсионной системы. Его внедрение запланировано сразу после конца войны.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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"Мы будем внедрять обязательную накопительную систему. Мы уже согласовали законодательство на уровне рабочих органов. Если новая солидарная система заработает с июля нового года, то работа по обязательной накопительной начнется сразу после окончания войны", — заявила Жолнович.



Вариаций, как будет работать второй уровень пенсионной системы, было множество. Но суть самого принципа заключается в том, что каждому работающему украинцу придется в обязательном порядке производить отчисления из своей зарплаты в специальный фонд.

Как отметила Жолнович, планируется, что в начале работы второго уровня пенсионной системы аккумулировать средства украинцев сможет только государственный фонд. А через несколько лет — руководить накоплениями граждан хотят разрешить и частным фондам.

Что еще нужно знать

Как сообщали Новини.LIVE, в следующем году правительство планирует провести реформу солидарной пенсионной системы, изменив подход к системе начислений пенсий. Суть новшеств состоит в начислении специальных баллов за каждый месяц, когда человек уплачивал страховой взнос или работал.