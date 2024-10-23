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Після війни в Україні з'явиться "друга" пенсія

23 жовтня 2024 05:54
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Після війни в Україні планують запровадити "другу" пенсію — міністр соцполітики
Пенсіонерка у касі банку ФОТО: galychyna.if.ua
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

В уряді не відмовилися від ідеї впровадження другого обов'язкового рівня пенсійної системи. Його впровадження заплановано одразу після кінця війни. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. 

и впроваджуватимемо обов'язкову накопичувальну систему. Ми вже погодили законодавство на рівні робочих органів. Якщо нова солідарна система запрацює з липня нового року, то робота щодо обов'язкової накопичувальної почнеться відразу після закінчення війни", — заявила Жолнович. 

 

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Варіацій, як саме працюватиме другий рівень пенсійної системи, було безліч. Але суть самого принципу полягає в тому, що кожному українцеві, який працює, доведеться в обов'язковому порядку робити відрахування зі своєї зарплати до спеціального фонду.

Як зазначила Жолнович, планується, що на початку роботи другого рівня пенсійної системи акумулювати кошти українців матиме змогу лише державний фонд. А за кілька років — керувати накопиченнями громадян хочуть дозволити й приватним фондам.

Що ще треба знати

Як повідомляли Новини.LIVE, у наступному році уряд планує провести реформу солідарної пенсійної системи, змінивши підхід до системи нарахувань пенсій. Суть нововведень полягає у нарахуванні спеціальних балів за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала. 

виплати пенсії соцвиплати

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