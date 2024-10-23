Після війни в Україні планують запровадити "другу" пенсію — міністр соцполітики

Пенсіонерка у касі банку ФОТО: galychyna.if.ua

В уряді не відмовилися від ідеї впровадження другого обов'язкового рівня пенсійної системи. Його впровадження заплановано одразу після кінця війни. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Ми впроваджуватимемо обов'язкову накопичувальну систему. Ми вже погодили законодавство на рівні робочих органів. Якщо нова солідарна система запрацює з липня нового року, то робота щодо обов'язкової накопичувальної почнеться відразу після закінчення війни", — заявила Жолнович.





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Варіацій, як саме працюватиме другий рівень пенсійної системи, було безліч. Але суть самого принципу полягає в тому, що кожному українцеві, який працює, доведеться в обов'язковому порядку робити відрахування зі своєї зарплати до спеціального фонду.

Як зазначила Жолнович, планується, що на початку роботи другого рівня пенсійної системи акумулювати кошти українців матиме змогу лише державний фонд. А за кілька років — керувати накопиченнями громадян хочуть дозволити й приватним фондам.

Що ще треба знати

Як повідомляли Новини.LIVE, у наступному році уряд планує провести реформу солідарної пенсійної системи, змінивши підхід до системи нарахувань пенсій. Суть нововведень полягає у нарахуванні спеціальних балів за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала.