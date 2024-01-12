Как изменились цены на нефть после ударов по Йемену — сколько сегодня стоит баррель

Добыча нефти. Фото: OilNow

После того, как 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания заявили, что нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене, цены на нефть начали стремительно расти. В частности, поднялся в цене мировой эталонный сорт нефти марки Brent.

Об этом сообщает Reuters.

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Как изменились цены на нефть

Мартовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,36 долл. (1,76%), до 78,78 долл. за баррель. Днем ранее Brent подорожала на 0,61 долл. (0,8%), до 77,41 долл. за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI в настоящее время дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 1,34 долл. (1,86%), до 73,36 долл. за баррель. За прошедшую сессию контракт подорожал на 0,65 долл. (0,9%), до 72,02 долл. за баррель.

Цена на WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящей около отметки 70 долл. за баррель, с начала 2024 года.

Западные агентства сообщают, что инвесторы пока оценивают вероятность того, могут ли удары спровоцировать более широкий конфликт на Ближнем Востоке. Основная опасность цен состоит в том, что если Иран будет напрямую вовлечен в конфликт, то это может поставить под угрозу добычу и потоки "черного золота" в производящем треть мировой нефти регионе.

Что повлияло на удорожание нефти

По словам редактора Sevens Report Research Тайлера Ричи, основная причина — геополитическая неопределенность вокруг расширяющегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на корабле в Красном море.

Хуситы провели масштабную атаку на корабле дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море из соображений безопасности.

В ответ военные США вместе с союзниками нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

Напомним, что усиление антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.