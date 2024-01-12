Як змінились ціни на нафту після ударів по Ємену — скільки сьогодні коштує барель

Видобуток нафти. Фото: OilNow

Після того, як 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія заявили, що завдали ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені, ціни на нафту почали стрімко зростати. Зокрема піднявся в ціні світовий еталонний сорт нафти марки Brent.

Про це повідомляє Reuters.

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Як змінились ціни на нафту

Березневі ф'ючерси на Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 1,36 дол (1,76%), до 78,78 дол за барель. На день раніше Brent здорожчала на 0,61 дол (0,8%), до 77,41 дол за барель.

Лютневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 1,34 дол (1,86%), до 73,36 дол за барель. За минулу сесію контракт здорожчав на 0,65 дол (0,9%), до 72,02 дол за барель.

Ціна на WTI не опускається нижче від рівня довгострокової підтримки, що проходить близько позначки 70 дол за барель, з початку 2024 року.

Західні агентства повідомляють, що інвестори поки що оцінюють ймовірність того, чи можуть удари спровокувати ширший конфлікт на Близькому Сході. Основна небезпека цін полягає в тому, що якщо Іран буде безпосередньо втягнутий у конфлікт, то це може поставити під загрозу видобуток і потоки "чорного золота" в регіоні, що виробляє третину світової нафти.

Що вплинуло на здорожчання нафти

За словами редактора Sevens Report Research Тайлера Річі, основна причина – геополітична невизначеність навколо конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що розширюється, а також пов'язані з ним атаки хуситів, яких підтримує Іран, на кораблі в Червоному морі.

Хусити провели масштабну атаку на кораблі дронами й ракетами. Американські військові відбили атаку, проте транспортні компанії, як і раніше, побоюються направляти свої судна через Червоне море з міркувань безпеки.

У відповідь військові США разом з союзниками завдали серії ударів по хуситах на території Ємену.

Нагадаємо, що посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує дохід Росії для ведення війни проти України.