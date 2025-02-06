Льготные пенсии — засчитают ли период военной службы в стаж

Украинские военные на службе. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Некоторые украинские работники имеют право на льготный стаж и пенсию, в соответствии с законодательством. Известно, может ли засчитываться военная служба в такой стаж во время военного положения в стране.

Соответствующие нормы прописаны в статье 8 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и в законе "Об обороне Украины".

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Зачисление военной службы в льготный стаж

Гражданам, работа которых связана с вредным производством, предоставляется право при определенных обстоятельствах выходить на заслуженный отдых досрочно, то есть на льготную пенсию. В частности, такие правила распространяются на металлургов и шахтеров при условии наличия достаточного количества стажа.

В соответствии с законодательством, если на момент призыва на военную службу в особый период гражданин работал по профессии или занимал должность, дающую право на назначение пенсии на льготных условиях, период такой службы также должен засчитываться в общий страховой стаж такого лица. Это в итоге даст право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Однако есть определенные нюансы — время прохождения службы в армии в особый период, который зачисляют в стаж работы не может превышать стаж, дающий право на льготную пенсию.

Как подтвердить льготный характер работы

Граждане могут подтвердить работу в особо вредных или особо тяжелых условиях справкой о льготном характере работы, взятой на предприятии.

Льготный стаж также можно подтвердить информацией из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Последний подходит, если предприятие или организация размещена на оккупированной территории или территории, где идут бои.

Право на льготные пенсии в Украине

Право на льготную пенсию по возрасту регулирует ст. 114 закона №1058-IV. Речь идет о таких работниках:

занятых полный рабочий день на подземных работах, с особо вредными или тяжелыми условиями труда (список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным правительством) по достижении 50 лет и при наличии стажа работы: 25 лет для мужчин (из них не менее десяти на таких работах), 20 лет для женщин (минимум 7,6 года на таких работах);

занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных правительством) при условии достижения 55 лет и при наличии стажа работы: 30 лет для мужчин (минимум 12,6 года на указанных работах), 25 лет для женщин (минимум десять лет на соответствующих работах).

Ранее мы сообщали, какая будет минимальная пенсия в феврале 2025 года. Граничные размеры назначают в сумме, которая не может быть меньше прожиточного минимума текущего года (2361 грн).

Также мы писали, какие особенности начислений и какие минимальные суммы пенсий по инвалидности в 2025 году. В частности, в стаж, влияющий на размер пенсии, включается также период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста, а размер пенсии в этом году составляет для лиц с инвалидностью первой группы 2,76 тыс. грн.