Украинские мобильные операторы продлили действие льготного роуминга — что известно

Девушка держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

В разных странах Европы продолжают находиться миллионы украинцев, которые оказались за пределами Родины из-за полномасштабной войны с РФ. Людям важно оставаться на связи с родными и друзьями, которые остались жить в Украине, поэтому украинские мобильные операторы еще в 2023 году заключили с европейскими коллегами о бесплатном роуминге для беженцев.

Как сообщают в Telegram-канале "Мобильная связь Украины", lifecell и Vodafone Ukraine продолжат действие бесплатных услуг в роуминге для своих абонентов.

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Что предлагает lifecell и Vodafone Ukraine своим абонентам за рубежом

Так, по предварительной информации, компания lifecell сообщила пользователям, что продолжит акцию "Гигабайты без границ" и "Минуты для Украины" до 31 декабря 2025 года.

В Vodafone Ukraine тоже оставят своим клиентам возможность пользоваться бесплатным роумингом, однако акция будет короче по времени, чем у lifecell. Так, услуга "Доступный роуминг в подарок" будет действовать до 30 ноября.

"Эти услуги позволяют абонентам использовать части пакетов услуг в роуминге без дополнительной оплаты", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

С 1 июня новые абоненты Киевстара не смогут пользоваться тарифом "Нагода" для Домашнего Интернета. Вместо этого пользователям предлагают подключать тарифы "Удача" (за 200 грн/мес.), "Дом" (за 350 грн/мес.), "Оберег РИК" (за 165 грн/мес.) и "Оберег" (за 200 грн/мес.).

Ранее мы рассказывали, что мобильные операторы в Украине предлагают своим абонентам разнообразные тарифные планы. Известно, какие из них являются самыми дешевыми для подключения в мае. Узнавайте также, как родителям выбрать мобильный тариф для своих детей.