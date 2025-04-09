Льготы на ЖКУ семьям пропавших без вести военных — кому предоставляются и как получить

Льготы на ЖКУ семьям пропавших без вести — кто может получить
Государство оказывает всестороннюю поддержку и помощь семьям пропавших без вести военнослужащих. В частности, они могут получить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.
О том, кто может оформить льготы и как это сделать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены
Вопрос предоставления льгот на оплату ЖКУ семьям пропавших без вести защитников регулируется п. 5 ст. 12 Закона Украины от 20.12.1991 № 2011- XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ предусматривает предоставление 50-процентной скидки:
- на оплату за пользование жильем (квартплаты) и оплату за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая энергия и другие услуги) в жилых домах всех форм собственности;
- на приобретение твердого топлива (дров, угля, угольных брикетов, торф и т.д.) и сжиженного газа.
При назначении льготы не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.
Кто может получить льготы на оплату ЖКУ
Скидка предоставляется не всем родственникам пропавшего без вести защитника. Льготу могут оформить:
- супруга (супруг);
- несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети при условии, что они являются лицами с инвалидностью с детства первой и второй групп, или лица с инвалидностью первой группы;
- нетрудоспособные родители;
- лица, которые находятся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы и проживающего вместе с ним;
- лицо, проживающее с лицом с инвалидностью вследствие войны первой группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не состоит в зарегистрированном браке.
Важно: для оформления льгот необходимо иметь соответствующее удостоверение члена семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Скидка предоставляется на период действия этого удостоверения.
Как оформить льготу и какие документы нужны
Кроме удостоверения члена семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, для получения скидки на оплату услуг ЖКУ понадобятся следующие документы:
- заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- заявление о предоставлении льготы, которое должно содержать сведения о членах семьи льготника, получаемые коммунальные услуги, личный счет заявителя в банке;
- копию паспорта;
- копию идентификационного кода.
Подать пакет документов можно онлайн (в Дії, приложении или на веб-портале ПФУ), по почте (в адрес органа ПФУ) или лично — в ЦПАУ или сервисном центре Пенсионного фонда.
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