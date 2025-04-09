Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Льготы на ЖКУ семьям пропавших без вести — кто может получить arrow

Льготы на ЖКУ семьям пропавших без вести — кто может получить

9 апреля 2025 18:25
Виктория Илюхина - редактор
Льготы на ЖКУ семьям пропавших без вести военных — кому предоставляются и как получить
Деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Виктория Илюхина - редактор

Государство оказывает всестороннюю поддержку и помощь семьям пропавших без вести военнослужащих. В частности, они могут получить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

О том, кто может оформить льготы и как это сделать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены

Вопрос предоставления льгот на оплату ЖКУ семьям пропавших без вести защитников регулируется п. 5 ст. 12 Закона Украины от 20.12.1991 № 2011- XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ предусматривает предоставление 50-процентной скидки:

  • на оплату за пользование жильем (квартплаты) и оплату за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая энергия и другие услуги) в жилых домах всех форм собственности;
  • на приобретение твердого топлива (дров, угля, угольных брикетов, торф и т.д.) и сжиженного газа.

При назначении льготы не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.

Кто может получить льготы на оплату ЖКУ

Скидка предоставляется не всем родственникам пропавшего без вести защитника. Льготу могут оформить:

  • супруга (супруг);
  • несовершеннолетние дети (до 18 лет);
  • неженатые совершеннолетние дети при условии, что они являются лицами с инвалидностью с детства первой и второй групп, или лица с инвалидностью первой группы;
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, которые находятся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы и проживающего вместе с ним;
  • лицо, проживающее с лицом с инвалидностью вследствие войны первой группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не состоит в зарегистрированном браке.

Важно: для оформления льгот необходимо иметь соответствующее удостоверение члена семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Скидка предоставляется на период действия этого удостоверения.

Как оформить льготу и какие документы нужны

Кроме удостоверения члена семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, для получения скидки на оплату услуг ЖКУ понадобятся следующие документы:

  • заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • заявление о предоставлении льготы, которое должно содержать сведения о членах семьи льготника, получаемые коммунальные услуги, личный счет заявителя в банке;
  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода.

Подать пакет документов можно онлайн (в Дії, приложении или на веб-портале ПФУ), по почте (в адрес органа ПФУ) или лично — в ЦПАУ или сервисном центре Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что в украинском законодательстве произошли изменения в процедуре выплат родственникам пропавших без вести военнослужащих.

Также узнавайте, при каких условиях могут прекратить выплаты родственникам пропавших без вести защитников.

ЖКХ военные льготы пропавшие без вести денежная помощь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама