Растаможка авто — есть ли у военных льготы в 2025 году

Автомобиль на пункте пропуска с Украиной. Фото: УНИАН

Украинцы продолжают покупать автомобили даже во время военного положения, но сейчас гражданам приходится платить еще и за растаможку транспортного средства. Однако для некоторых граждан в 2025 году предусмотрены льготы.

Растаможка авто для военных — какие есть льготы в 2025 году

В связи с полномасштабным вторжением России гражданам разрешили ввозить машины из-за границы без уплаты пошлины. 1 апреля 2022 года власти ввели нулевую растаможку, однако эту норму отменили в июле, вернув пошлины, акцизы и НДС. Однако изменения коснулись не всех граждан.

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Так, в 2025 году можно не платить пошлины, если автомобили из-за рубежа будут использовать в интересах ВСУ, указано в пункте 197.11 Налогового кодекса Украины. Машины для военных могут быть растаможены бесплатно, если они импортированы по запросу военнослужащих или определенной воинской части. Поэтому воспользоваться льготами на растаможку автомобилей в 2025 году могут только военные.

Как правильно растаможить авто для военных

Для ввоза нужно придерживаться определенных правил, иначе придется платить налоги. Важно знать, что автомобиль, который планируют передать ВСУ, при пересечении границы считается гуманитарной помощью. Машину нужно передать в конкретную воинскую часть после растаможки.

Гуманитарную помощь на границе оформляют по упрощенной процедуре, поэтому пошлины платить не придется. При этом пользоваться автомобилем в собственных нуждах запрещено.

Покупателем, по документам, должна быть отечественная общественная организация или благотворительный фонд. Для пересечения границы нужно:

подготовить специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза;

получить ID-номер.

Что еще надо знать

В начале лета 2024 года Кабмин Украины значительно упростил ввоз товаров военного назначения. Благодаря нововведению перемещение таких товаров во всех пунктах пропуска происходит беспрепятственно.

Напомним, с 1 января 2025 года украинских водителей обязали страховать гражданско-правовую ответственность. Изменения касаются и УБД.

Также мы рассказывали, что Кабмин упростил процедуру снятия с учета транспортных средств. Теперь автовладельцы смогут экономить на бюрократических процедурах.